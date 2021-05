Ramoncín: "Qué bien nos vendría mi vieja ahora para mediar en sitios como el Congreso"

El músico Ramoncín visita a Mara Torres en la madrugada de la Cadena SER y comienza el viaje que es esta conversación relatando cómo sus vecinos de la Calle Canarias, "aquellos que se lo podían permitir", venían después de conocer el mar y explicaban a "los que no podíamos ir" cómo era. Ese es su primer recuerdo relacionado con la playa, que luego será tan añorada desde el interior de la Península toda su vida. Nace en una casa del barrio de Delicias, el lugar que verá siempre como su patria, y crece en casa de sus tíos, a los que llama "vieja y viejo" y que determinaron su vida.

También su abuelo, su segundo padre, "con el que he dormido siempre, incluso la noche que murió". De aquella casa familiar que lo acogió y lo vio crecer se fue su madre, con la que se reencontró con los años, de la que heredó "mi parte artística". "Ella tenía 25 años el día que me dio a luz en un taxi, mi abuelo se enteró esa misma noche. Se tuvo que ir casa siendo yo pequeño. Cuando nos veíamos la que mediaba era mi tita Engracia, mi vieja. Era un personaje increíble, muy divertida, pero su belleza fue su mayor castigo. Podría haber sido Ava Gardner, pero no era ella, no se podía volver a Hollywood, se tenía que quedar aquí", explica.

Este chico de barrio, tal y como lo define Mara, reconoce que en ese arraigo al barrio ha estado su verdadero valor, su verdadero sentido de pertenencia. Incluso en los momentos en los que la fama lo desbordó Ramoncín seguía saliendo y haciendo exactamente lo mismo que había hecho siempre. "Lo mejor que puedes hacer cuando te toca vivir un ataque de éxito así es actuar con normalidad, eso te puede salvar, si tratas de esconderte es mejor", añade.

Ha habido tiempo también para recordar el momento en el que fue acusado, y luego absuelto, de aprovecharse de unos fondos de la SGAE. "Fue el peor momento de mi vida, es lo que demuestra que parte de la justicia de este país es miserable", relata. Aquello, que marcó tanto su vida, fue también un aprendizaje. Ahora lo ve con esos ojos. Este 15 de mayo recibirá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.