Risto: "Lo más difícil de todo es encontrarse con la propia conciencia"

Vino acompañado por ella, que esperaba fuera con los ojos clavados en el cristal y la misma devoción que él demuestra por ella en esta media hora de conversación. Risto Mejide se sumerge a hablar con Mara Torres, reconoce que hace meses que estaba desenado llegar a este Faro, y se sincera, con todo y con todos, bajo el seudónimo de 'Quitín'. Una persona, se confiesa, que medita cada mañana cuando se pega una larga ducha. "Esta mañana he pensado en la escaleta del programa", explica. Este es un paseo por su vida, sus amores y sus creencias de ese Risto se presenta esta madrugada con sus, ya icónicas, gafas de sol.

No ha tenido una infancia nada fácil. Este Gatopardo, aún así, reconoce que no le gusta victimizarse. "Me gusta pensar que gracias a todas esas barreras que he superado ahora soy quien soy. Pero, claro, sí, reconozco que hubo incomprensión", explica. El Risto que fue de joven disfrutaba del ajedrez, de Prince y de Cortázar. "De todo eso vas sacando cosas", añade. Ese es el imaginario que sentó sus bases.

Dedica palabras a ella, a Laura Escanes, su mujer y la madre de su hija Roma, la ciudad en la que primera vez soñaron como enamorados convertirse en padres. Derrocha ternura. "Roma para mí es un estado de ánimo", explica. Se siente muy vinculado a ese lugar que, a modo de total contrapunto, visitó por primera vez cuando aún era un joven que estudiaba en un colegio del OPUS.

Hay tiempo también para descubrir otras personas que han sido fundamentales en su vida, como su tío, una de las personas que más ha admirado siempre. "Era todo, yo lo veía y era todo lo que quería ser. Le había ido bien, había ganado mucho dinero, había viajado muchísimo, vivía una casa que era como el cielo...", relata. Cuando Mara pregunta: "¿Tú crees que has llegado a ser lo que era tu tío?". Risto responde: "Lo que tengo claro es que para mí el éxito no es ahora lo que era entonces".

Reconoce también, al final de esta conversación, que su trabajo en televisión fue un cúmulo de casualidades. Es también una confesión sobre lo que le en realidad mueve sus pasiones: "salgo en la televisión para que sea más fácil publicar mis libros". Ahora acaba de salir su última novela 'El chisme'. Este Risto Mejide "niega la mayor", lo suyo no es un personaje, ha sido honesto siempre. Sobre todo esta madrugada, sobre todo llegando a El Faro.