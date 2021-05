El FC Barcelona dejó escapar dos puntos de oro ante el Levante gracias a una descafeinada segunda parte (3-3). El Sanedrín de El Larguero analizó los motivos por la falta de ánimo en los de Koeman.

Axel Torres: "A un candidato al título no se le puede escapar un partido como este dos veces. Ha cambiado la línea defensiva dos veces y eso genera inestabilidad. Eso no ha estado bien gestionado esta noche. Respecto a la plantilla, Koeman ha conseguido que las expectativas se hayan bajado".

"Valverde fue destituido porque el Barça no jugaba bien, pero no daba la sensación de que la plantilla esté acabada. No entiendo por qué se asume que esta plantilla no da para más porque de ataque es la mejor de la liga de largo".

Sique Rodríguez: "Pudiéndose poner líder, de 4 puntos ha empatado 2 y ha perdido otro. Para trasmitir esta ilusión, más que un entrenador, hace falta un fichaje. Pero ¿de dónde consigues el dinero? Ese es el problema. Si la apuesta es jugar con tres centrales y dos carrileros, ¿qué haces?".

Jordi Marti: "En la segunda parte hemos visto a un Barça pasivo, frágil y sin personalidad. Koeman podría ayudar más a los jugadores, pero no entiendo esta falta de personalidad".

Jesús Gallego: "Creo que Koeman ha dicho hoy la frase del armisticio. Ha dicho que "no ha sabido transmitir" a los jugadores. Este Barça necesita una cosa que Koeman no puede darle: ilusión. Este equipo ha ganado 5/12 puntos, podía haber sentenciado la liga. Pero ha perdido contra el Granada, el Levante... ha perdido la ilusión".

Julio Pulido: "Un equipo como el Barça no puede dejarse remontar. Esto es una responsabilidad directa de los jugadores. No sé qué pasará con Koeman, pero más allá de si sigue o no, lo de hoy no puede ser".

Marcos López: "En el campo no he visto ningún tipo de liderazgo. ¿Messi, Piqué, Sergi Roberto? Ninguno, ninguno ha liderado. Y Griezmann no ha jugado".