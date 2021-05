Las primeras palabras de Carmena sobre la suspensión de Madrid Central: "Me ha dolido mucho"

La exalcaldesa de Madrid y colaboradora habitual de Hora 25 se pronuncia por primera vez sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender Madrid Central, el proyecto estrella de Manuela Carmena para reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono en el centro de Madrid. Los jueces decidieron inadmitir el último recurso de Ecologistas en Acción contra la decisión del Partido Popular del consistorio de instar la nulidad de la Ordenanza por errores en la presentación de la memoria económica del proyecto durante la etapa de Manuela Carmena. Los jueces del Supremo reconocieron que es un asunto de "trascendencia social" pero añaden que en casos como éste su doctrina es "constante" y que un error de este tipo lleva sin duda a la nulidad. La exalcaldesa ofrece su versión por primera vez.

Los problemas de la nulidad

Me ha dolido mucho. Durante los cuatro años he visto cantidad de resoluciones anuladas de los tribunales. No solo nuestra. El procedimiento de nulidad de actos de Gobierno es necesario revisarlos. Siempre he sido muy crítica con la nulidad. Cuando se lee la sentencia del TSJM se ven las razones por las que no se hace la memoria económica. Cuando se hace, se hacen las consideraciones de por qué no se hace.

Hay toda una serie de consideraciones que serían de memoria económica. La memoria es importante porque cuando se aprueba una ley tiene que estar ligada a un presupuesto. Creo que el tribunal olvida la esencia del fondo y se centra en un defecto de formalidad. Creo que es un tema apasionante que debe dar lugar a debate entre juristas. Con el tema de la nulidad se dan verdaderas situaciones kafkianas y eso hay que revisarlo.

Tenemos una concepción equivocada de que los jueces pueden gobernar. Yo creo que los jueces piensan que actúan sin un contexto. No es bueno que la política urbanística la decidan los jueces. Ahí hay una mezcla de poderes que no entiendo.