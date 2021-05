El peinado del exvicepresidente

La coleta de Pablo Iglesias no es una noticia estúpida, lo estúpido fue convertirla en noticia hace siete años. Hace siete años apareció un tipo con melena que se la recogía en una coleta y eso se convirtió en noticia porque entonces, como ahora, levantaba escándalo que una gente se vistiese de una manera y llevase el pelo de otra. Porque en la política no había coletas y no había rastas. La cámara de representantes de los españoles representaba estéticamente un corte de pelo determinado y unos trajes de un corte determinado; luego tú salías a la calle y te encontrabas de todo, como tiene que ser. Y esa cosa normalísima de que un tipo con coleta aspirase a presidir el Gobierno se convirtió en jijijajá, como cuando de niños veíamos llegar a un profe con pendiente; éramos niños y eran los 80, pues cuarenta años después somos adultos y políticos y periodistas y seguimos con el jijijajá. Parte de la fuerza representativa de Podemos consistía en su estética, y esa estética la convirtieron ellos en arma política y sus adversarios en material de descalificación. Y ahora hay tipos que llevan años llamando de forma despectiva a Pablo Iglesias como el coletas y resulta que se corta la coleta y para ellos eso no puede ser noticia. No, hombre: ya es tarde para que no lo sea. La noticia va a ser como le vas a llamar ahora. Años publicando artículos sobre su coleta y cómo se cuida el pelo, años haciendo burla de su coleta (la última la del machista que le dijo a Yolanda Díaz que las mujeres ascendían en Podemos agarrándole el pelo), años con la puñetera coleta hasta en la sopa, y se la corta y hay que hacer como si no. Otra cosa es vender esto como análisis geopolítico de alguien pasándole la tijera a un señor, pero aquí lo importante no es que sea o deje de ser noticia, que lo es; lo importante, como siempre en el periodismo y en la vida, es la sección que vaya a ocupar.