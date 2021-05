La polémica del día

Desde comienzos de este año 2021, la Unión Europea ha corregido dos veces al alza las previsiones para España. Crecimiento para este año y para 2022. Si a principio de 2021 la previsión era de 5,3% para este año y 4,8% para 2022, ahora es de 5,9 y 6,8% respectivamente. Será el mejor crecimiento de la zona euro. Y traducido, esta diferencia en los dos años es la que iría de cobrar un salario de 1500 a superar los 1900.

Santiago Niño nos explicará las causas y la fiabilidad de la nueva previsión que, aún lejos, se va acercando a la del Gobierno. Ojalá se materialice. Pero como las expectativas no cumplidas siempre generan falsas euforias o innecesarias frustraciones, y no tenemos el cuerpo para este tipo de convulsiones añadidas, nos planteamos en esta polémica si no sería razonable dejar de hacer previsiones, conformarnos con las dosis de realidad de los datos ciertos y evitar estas inyecciones virtuales que pueden tener indeseables efectos secundarios.