Una piedra de 150 kilos modifica la frontera entre Bélgica y Francia

No habrá guerras por este acontecimiento. La frontera entre Francia y Bélgica ha sido modificada 2,29 metros por el desplazamiento de una enorme piedra de 150 kilos. Aunque este hecho parece insólito, no se ha movido sola. Un agricultor belga, en su deseo de ampliar su terreno y facilitar sus labores, ha movido la piedra sin saber que cambiaría una frontera delimitada en 1820 por el Tratado de Kortrijk, tras la derrota de Napoleón en Waterloo.

Alguien que sabe de fronteras es el periodista y escritor Sergio del Molino, autor de Lugares fuera de sitio. Viaje por las fronteras insólitas de España, un libro que viaja por diferentes lugares de España en busca de historias de los límites de nuestro país. Ha acudido a La Ventana para comentar este curioso acontecimiento.

Muchos se preguntarán si algo así puede suceder en España, y del Molino ha sospechado con humor de los navarros: “En el valle del Roncal igual hay alguien tan bruto como él”. Bromas aparte, ha admitido que esas piedras son muy difíciles de mover. Sin embargo, ha recordado que la frontera entre España y Francia no lleva tanto tiempo estable como la franco-belga. “La última modificación fue a finales del siglo XX.” Ahora, aunque sin mover ninguna piedra, el límite hispanofrancés cambia cada seis meses debido a la soberanía de la Isla de los Faisanes, situada en el río Bidasoa. En los últimos 300 años, el islote ha cambiado de manos unas 700 veces, siempre entre España y Francia.

Del Molino ha señalado que “las fronteras comenzaron a delimitarse tal y como conocemos ahora a partir del siglo XIX. Hasta entonces las fronteras no eran líneas tan tajantes como las entendemos ahora (…) Era una cosa muy vaga”. Algo curioso ocurre en Estados Unidos, donde los límites entre Estados son líneas rectas, trazadas con tiralíneas. “En realidad, si vas al detalle en el mapa, las líneas no son completamente rectas. Cuando se colocaban los mojones, se producían desvíos porque no había instrumentos para corregir la curvatura de la Tierra” ha señalado del Molino.

La frontera más larga del mundo es la que separa Estados Unidos de Canadá, con una distancia de 8.991 kilómetros, que incluye la línea horizontal y la frontera con Alaska. Por otro lado, la más pequeña del mundo se encuentra entre España y Marruecos, a través del Peñón de Vélez de la Gomera, con una longitud de 80 metros.