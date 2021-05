"Las vacunas contra la COVID-19 son seguras para los pacientes neurológicos y compatibles con su tratamiento"

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en los sistemas de salud y esto, según afirman diferentes revistas científicas, ha salpicado también a los pacientes neurologicos, los cuales se han visto afectados por el virus. "Las vacunas contra la COVID-19 son seguras para los pacientes neurológicos y compatibles con todos los tratamientos que se utilizan en los pacientes con cefalea", afirma el doctor Samuel Díaz-Insa, coordinador de la unidad de cefaleas del Hospital La Fe de València. "El virus ha afectado a nivel cerebral. Ha provocado cefaleas y cuadros de fatiga crónica", añade.

España, donde la cefalea es el principal motivo de consulta de neurología ambulatoria, es uno de los países con más casos notificados por esta enfermedad. Se estima que alrededor de un 18% de la población ha padecido episodios de migraña en algún momento de su vida. "Un dolor de cabeza puntual debe ser consultado por el médico de atención primaria, pero cuando la cefalea se hace frecuente es necesario remitir a un especialista en neurología", señala Insa.

Según el estudio Impacto de la pandemia de COVID-19 en el manejo de la cefalea en España, las consultas en persona con estos pacientes solo se realizaban cuando eran estrictamente necesarias para prevenir la propagación del virus. Este cambio en el modelo sanitario ha tenido una repercusión considerable en enfermedades neurológicas crónicas como la cefalea. "Con la vacuna se podrán volver a atender presencialmente a todos los pacientes que consulten por esta patología", admite el doctor.

Alimentos contra el dolor de cabeza, selenio, histamina y "pseudoterapias"

Las pseudociencia también esta presente en este tipo de afecciones. Investigaciones como Complementary and alternative medicine use for headache and migraine: a critical review of the literature destacan la prevalencia del uso de terapias alternativas entre personas con dolor de cabeza y migraña como un problema importante en el abordaje del tratamiento.

"No hay alimentos que produzcan migraña", afirma JM Mulet, catedrático de biotecnología de la Universitat Politècnica de València.

La mitología dice que hay alimentos que producen migraña. "Realmente esto es muy controvertido. Es cierto que antes de las migrañas puede darse un estado en el que entre hambre. En esas situaciones es frecuente que si solemos acudir a un alimento (un dulce, frutos secos o chocolate) acabemos asociando a ese alimento con la migraña, pero no es cierto, es solo la sensación de hambre. El vino, por su alto contenido en polifenoles puede favorecer la migraña, y la cafeína puede tener un efecto protector, pero si la dejamos, lo más probable es que los ataques sean más frecuentes", comenta el autor de libros que abordan este tema cómo Medicina sin engaños o Comer sin miedo. "Por el contrario, no hay alimentos ni infusiones que prevengan o curen la migraña más allá del placebo", aclara el científico.

Estrés

Hay varias formas en las que el estrés puede interactuar con la migraña. Tal y como admite la revisión, The stress and migraine interaction, las interacciones pueden resultar de cambios bioquímicos relacionados con la respuesta fisiológica al estrés, como, por ejemplo, la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, o de cambios inducidos por la respuesta psicológica a los factores estresantes.

El estrés, según apunta dicha investigación, es el factor que las personas que padecen migraña enumeran con mayor frecuencia como desencadenante de sus ataques. Además, existe evidencia de que el estrés puede ayudar a iniciar la migraña en las personas predispuestas al trastorno y también puede contribuir a su cronificación. Los ataques de migraña en sí mismos pueden actuar como un factor de estrés, lo que podría conducir a un círculo vicioso de aumento de la frecuencia de las migrañas.