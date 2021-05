Koke: "Somos el Atleti y si no sufrimos, no seríamos nosotros; nos vamos a dejar la vida"

Inalcanzable y resistente en el liderato en las últimas 21 jornadas, el Atlético de Madrid enfila ya la Liga, ganador frente a la Real Sociedad (2-1) con media hora imparable, con un aspecto reconocible de favorito en una hora y con diez minutos finales de sufrimiento, encerrado en su terreno y aún pendiente de seis puntos para ser el vencedor del torneo.

El jugador rojiblanco, Koke Resurrección, afirmó tras el partido que lograron ganar un partido que jugaron "espectacular". "Hicimos un gran esfuerzo para ganar con momentos muy buenos y no tan buenos, como es el final. Esto es sumar de tres en tres y a por el próximo partido, el domingo. Quedan dos partidos todavía, pero queda un mundo. Se aprieta mucho la Liga y hemos visto que todo el mundo se deja puntos. Hemos ganado esta final y tenemos otra final el domingo", afirmó.

Koke cumplió 500 partidos con la camiseta rojiblanca: "Somos el Atleti, si no sufrimos, no seríamos nosotros. Son muchos años y temporadas, ojalá sean muchos más y no pienso en lo individual, pienso en lo colectivo", auguró sobre su futuro.

"Dar las gracias a los aficionados que están en las afueras del Wanda Metropolitano. Agradecerle todo. Es una lástima que no puedan estar en las gradas por el COVID, escuchábamos los gritos desde el campo a veces", sentenció.