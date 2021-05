Manu Carreño, sobre el anuncio del regreso de público a los estadios: "Hacerlo peor es muy difícil"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, confirmó este miércoles que el público regresará a los estadios de fútbol en LaLiga para las jornadas restantes de la presente temporada en aquellos territorios de comunidades autónomas que se encuentren en la 'Fase 1' de la pandemia: en estos momentos, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Los estadios podrán acoger el 30% de su aforo siempre que no superen los 5.000 espectadores y los espectadores deberán guardar un protocolo marcado por el control de entrada y salida -que se hará de manera escalonada-, la distancia de seguridad en las cuatro direcciones (1,5 metros) y siempre que sea público local para evitar desplazamientos.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, matizó algunas cuestiones relacionadas con la vuelta del público a los estadios. La ministra recalcó que "no se podrá comer, ni beber -salvo el agua que repartirán en los estadios para evitar la movilidad de las personas- ni tampoco fumar. Va a ser exigible una mascarilla FFP2 sin válvula para establecer la máxima seguridad entre las personas y se tomará la temperatura a la entrada", añadió.

Manu Carreño: "Ha sido una noticia mal contada"

El director de El Larguero, Manu Carreño, se ha mostrado muy crítico por la forma en la que se ha tomado la decisión de la vuelta de los aficionados a los estadios españoles. "Iba a ser la gran noticia para todo el fútbol español, la gran alegría para aficionados y clubes, el notición del fútbol español, y ha sido una noticia mal contada, una rueda de prensa con muchas goteras, con muchas imprecisiones, con falta de detalles y al final de la misma se ha encabronado a la mayoría de aficiones de España, a la mayoría de clubes de España, a la Liga y a la RFEF. Hacerlo peor es muy difícil, casi imposible", ha lamentado.

Además, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han puesto insólitamente de acuerdo para decir que se encuentran en un "malestar absoluto". Antón Meana ha informado en Carrusel Deportivo que en la Federación "se han enterado por la prensa" de cómo y cuándo volvía el público a los estadios. Por otro lado, en la Liga catalogan la decisión de "incoherente" y aseguran que no fue "en absoluto" de lo que se habló este martes en la reunión sobre integridad en la competición, según informó Toño García.

Manu Carreño ha seguido contando detalles en El Larguero sobre la 'nefasta' rueda de prensa del Gobierno: "Ahí ha estado el nivel de la rueda de prensa de hoy, donde ha dado la noticia de que vuelve el público a los estadios, pero solo a los cuatro equipos de la Comunidad Valenciana en Primera División y al Celta en Galicia, porque son los únicos equipos que están en una comunidad en la fase 1", ha detallado.

"¿Para esto merecía montar este pollo? ¿Sólo para cinco equipos? ¿Es verdad que están todos de acuerdo de que en algunos haya público y en otros no? Ya os digo yo que no, y más con unos clubes jugándose el descenso. De verdad, era la noticia que esperábamos, pero no se ha planteado demasiado bien", ha sentenciado.