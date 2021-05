El Atlético de Madrid venció (2-1) este miércoles a la Real Sociedad para quedarse a dos pasos de ganar LaLiga Santander, en una jornada 36 que les afianza en el liderato, con la pelota ahora en el tejado del Real Madrid y el Barça ya descolgado.

Los mejores expertos de El Sanedrín de El Larguero analizan cómo queda la clasificación de la Liga, la noticia adelantada por Manu Carreño de que la renovación de Messi va para largo, el anuncio "mal contado" sobre la vuelta de los aficionados a los estadios y mucho más:

El 'puñetazo' del Atlético

Manu Carreño: "Si un equipo se merece esta Liga es el Atlético de Madrid. Le hemos criticado, pero todos los años con Simeone ha competido por títulos. Todos los años. Claro que el Atlético tiene piernas para jugar más, pero le estamos pidiendo que tengan un físico al nivel de los cielos".

Miguel Martín Talavera: "Al final, si el Madrid no gana este jueves, puedes ser campeón venciendo a Osasuna en tu propio estadio. Esto demuestra la importancia del partido y que eran tres puntos que casi valían el doble. El Atlético ha dado un puñetazo sobre la mesa y luego le ha tocado sufrir. En esta liga no hay nada fácil. Todos sabían la importancia de esta partido, incluida la afición, que se han reunido unos cuantos aficionados fuera del estadio para animar al equipo".

Javier Matallanas: "No se puede negar que el Atlético puede competir con los grandes, aunque tenga menos presupuesto. Y tampoco puede negar que estaba en la Superliga. El relato se va modificando".

Antonio Romero: "El Atlético de Madrid lo tiene en la mano. El que pensaba que el Atlético iba a ganar sin encontrarse baches en el camino, estaba equivocado. Pero hoy ha mostrado una gran versión. Es una evidencia que el Atlético contra el Elche mete el primer tanto y se echa para atrás. Y hoy, contra la Real Sociedad tras el primer tanto, sale hacia delante. Esto tiene que ver con una orden desde el banquillo".

La renovación de Messi se alarga

Manu Carreño: "No descartaría que pudiese acabar la temporada y se fuera con Argentina a competir con la Copa América sin contrato".

Sigue Rodríguez: "En el Barça hay cuatro auditorías en marcha. En el club te dicen que eran conscientes de que se podían encontrar muertos, pero no uno en cada cajón. La voluntad es que Messi renueve, pero luego hay que plasmar eso en un papel. Los jugadores han sorprendido por altos en todas las secciones. Y además, ¿qué pasa si la UEFA sanciona al Barça, por ejemplo, sin jugar Champions? ¿Se quedaría así Messi en el Barça? Si Messi se va a la Copa América, empieza en junio y acaba en julio. Si Messi se plantea la posibilidad de alargar su decisión hasta julio es porque realmente se quiere quedar. Si se quisiera marchar ya lo diría. Además, es normal que se plantee marcharse, igual el Barça no lo puede retener".

Lluís Flaquer: "Creo que le vienen más las dudas por lo deportivo que por lo económico. Los fantasmas se le aparecen viendo cómo el equipo se ha caído en este último tramo de la Liga. El Barça no sabe si de dinero tiene poco o nada, Laporta no ha explicado su proyecto deportivo, Koeman no es seguro que continúe, es obvio que hay que meter mano en la plantilla y que iría bien aligerar vacas sagradas, fichajes no hay ni un céntimo, la UEFA amenazando con que va a dejarles fuera de la Champions… Si es que es normal que Messi tenga dudas".

Miguel Martín Talavera: "Me parece gravísimo. Me parece una broma que intentes quedarte con Messi y que, a día de hoy, no le puedas presentar nada: ni lo que va a cobrar, ni los compañeros que va a tener, ni de lo que se va a poder fichar, ni de lo que va a poder salir... Todos apuntábamos a Bartomeu como máximo responsable de cómo está el Barça, pero meses después, a nadie le obligaron a punta pistola a presentarse a las elecciones del Barça. Ha venido Laporta y sabía dónde se metía. Me da la sensación de que varios meses después, no se ha arreglado nada en el club y el tema Messi parece que puede irse a jugar con su selección sin un contrato firmado y sin poderle ofrecer nada".

Pablo Pinto: "Laporta básicamente gana las elecciones porque vende el eslogan de que va a convencer a Messi de que se queda. Estamos en mayo y no hay oferta".

Antonio Romero: "Messi, más allá del proyecto deportivo, cuando envió el burofax es que no quería al presidente. Ahora está el nuevo y está intentando hacer un proyecto que contente a Messi, pero es que ahora mismo no se sabe con la pasta que se va a contar. ¿Pero qué quiere Messi?".

El anuncio de la vuelta de público

Antón Meana: "He notado al ministro Uribes vendiendo el tema como algo fundamental y a la ministra Darias como que esto es calderilla. Que esto está bien, pero que ella está a la vacunación y a cosas mayores. La frase es la de Uribes diciendo que ayer habló con Tebas y que le pareció bien. Sus palabras han generado un revuelo tremendo".

Manu Carreño: “O Uribes no entendió bien lo que decía Tebas o Tebas no explicó bien las cosas. O una de las dos partes miente o es que estuvieron cuatro horas sin enterarse muy bien. No se puede presentar peor".

Dani Garrido: "'Para este viaje, no hacían falta forjas', del refranero español. Esperaba una rueda de prensa técnica. No se puede vender como se ha vendido que vuelve el público a los estadios. Todo esto es para que puedan volver en Baleares y Comunidad Valencia. Esto cabrea necesariamente y gratuitamente al 85% de aficiones de este país. Acaba esta temporada y ya veremos la que viene. Para mí, se adultera la competición. Y más cuando se está jugando el descenso".

Toño García: "En la Liga están muy enfadados, hay fatal entendimiento. Tildan este despropósito del Gobierno como incoherente. Ayer en la reunión que hubo se habló y se dio por hecho que en algunos estadios no iba a haber público, pero eran de los vascos, pues Euskadi es la única comunidad que no permite el acceso de aficionados a las gradas. Ahora serán los clubes favorecidos los que tendrán la última palabra. Esto no puede prohibirlo la Liga. Este jueves hay una reunión, pero el Lugo ya ha anunciado que dejará entrar aficionados hasta el 30% de aforo".

Javier Matallanas: "Esto es una cosa del presidente de la Liga que dice hablar en nombre de todos los equipos, pero parece ser que no. Todos tenemos unas ganas enormes de que entre gente en los estadios, pero ayer se murieron 200 personas".