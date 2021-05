Nuevo sistema de autónomos

El Gobierno y los agentes sociales continúan avanzando en la reforma de las pensiones y el ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha concretado, en su último borrador, que ha adelantado la Cadena Ser, cuáles son los tramos que plantea establecer y cuánto tendrán que pagar los trabajadores en cada uno de ellos. Hasta ahora, el ministerio solo había señalado su intención de poner en marcha un sistema compuesto por 13 tramos de ingresos.

A partir de 2023, cuando, según el borrador se comenzaría a implementar el nuevo sistema, se establecerá un tramo mínimo -para quienes ingresan hasta un máximo de 3.000 euros anuales- y uno máximo -para quienes facturen más de 48.000 euros anuales-. Aquellos trabajadores por cuenta propia con rendimientos inferiores a 22.000 euros anuales -los cinco primeros tramos- tendrán que pagar menos a la Seguridad Social de lo que actualmente hacen, entre 200 y 275 euros al mes; los demás pagarían más, siempre en función de los ingresos, hasta un máximo de 400 euros mensuales. Una vez el sistema esté plenamente implementado, el objetivo del ministerio de Inclusión es que las cotizaciones oscilen entre los 90 euros y los 1.2200 euros.

Además, el texto presentado a los agentes sociales recoge la posibilidad de ajustes posteriores en las cotizaciones: los autónomos que hayan cotizado menos de lo debido tendrán que ingresar la diferencia, mientras que aquellos que hayan pagado un exceso de impuestos, recibirán la devolución.

"Nosotros históricamente hemos reclamado caminar hacia un sistema de este tipo. Hicimos una propuesta hace ya unos años muy similar a esto, en el sentido de buscar protección para todo el colectivo: mejorar la protección sensiblemente porque ahora los autónomos estamos en el cuarto de atrás de la precariedad" explica María José Landáburu, secretaria general de UATAE, en Hora 25 de los Negocios, quien niega que haya ganadores y perdedores en este nuevo sistema. "Todos somos ganadores porque, evidentemente, hay gente que va a pagar más, pero va a multiplicar también su protección. Los autónomos tenemos pensiones que son un 46% inferior a los asalariados y ahora, en la pandemia, hemos visto el valor de la Seguridad Social: un millón y medio de autónomos disfrutaron de la prestación por cese de actividad. Muchos de ellos una prestación muy pequeña porque habían cotizado poco, si hubieran cotizado cuando podían haberlo hecho, las prestaciones hubieran sido más amplias" asegura.

Pensiones y jubilación anticipada

Además, en el documento que el ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa, también figuran propuestas para modificar el actual esquema de pensiones anticipadas para tratar de evitar la desigualdad que actualmente existe entre aquellos trabajadores que tienen rentas del trabajo más altas -y acceden a la pensión máxima- y aquellos que cobran menos y se ven más penalizados a la hora de optar por la jubilación anticipada. Así, la propuesta plantea que la penalización pase gradualmente del 4% a la horquilla que soportan otros trabajadores, de entre el 13% y el 21%.

Diego Valero, director del Global Pensions Programme, apunta en Hora 25 de los Negocios que todas estas medidas van sumando para asegurar la sostenibilidad del sistema. "Pensemos que en el largo plazo alargar un año la edad de jubilación supone un 1% del PIB, que es muchísimo dinero. Entonces si de un sitio rascamos algunos días algunas semanas, de otro rascamos algún mes más, etc, si vamos consiguiendo eso, el alivio para el sistema puede llegar a ser muy importante. Claro, ahora una persona que iba a cobrar la pensión máxima, 2.600 euros al mes, se podía retirar dos años antes sin que le pasara nada, ahora, si eso pasa a ser de 2.000 euros, por ejemplo, la gente se lo va a pensar y probablemente siga trabajando. A lo mejor no dos años más, pero sí unos meses más, y eso ya tiene mucho efecto sobre las cuentas, porque no olvidemos que son sobre todo las pensiones más altas las que están afectadas por este elemento" defiende Valero.

En el caso de las jubilaciones anticipadas involuntarias, el planteamiento es el opuesto: rebajar esa penalización. Además, la intención del ministerio es prohibir las jubilaciones forzosas a menores de 68 años salvo aquellas que figuren en los convenios colectivos mientras estos estén vigentes.