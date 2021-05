"Fue un elemento fundamental de propaganda franquista" Por qué Millán Astray sí participó en la Guerra Civil

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido devolver el nombre de Millán Astray al callejero de la capital. Durante el mandato de Manuela Carmena se aprobó eliminar los vestigios franquistas para cumplir con la ley de memoria histórica, pero un puñado de recursos de asociaciones ultras parece que están consiguiendo justo lo contrario. Por lo menos en algunos casos. El asunto es complejo, porque un juez ya falló a favor del ayuntamiento para cambiar el nombre de la calle, mientras que otro decidió anularlo. Al final el TSJM ha entrado a resolver el lío judicial. Y lo hace un día después de haber rechazado un recurso del gobierno de Carmena por el que se acordó mantener la denominación de la calle Caídos de la División Azul. Pero lo más llamativo son las razones. Entiende el TSJM que el exgeneral y fundador de la Legión no participó en la sublevación militar de 1936 ni participó en la Guerra Civil, pese a que Astray acabó dirigiendo la oficina de propaganda oficial del franquismo. Hablamos con Julián Casanova, historiador, en Hora 25 con Pepa Bueno.

Millán Astray y la Guerra Civil

Hay que aclarar dos cosas. Los símbolos franquistas aparecieron por voluntad de los vencedores. Las calles no se ponen por que sí, es voluntad de los vencedores. Durante mucho tiempo las instituciones democráticas se desentendieron del asunto. Desde el punto de vista histórico no hay duda: en 1941, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética miles de falangistas en España vieron la oportunidad de seguir con la cruzada antibolchevique. Millán Astray no solo es un elemento fundamental de la propaganda franquista durante la Guerra Civil, sino que además continuó con la dictadura. Desde el punto de vista de la dictadura no hay ninguna duda. Es muy sorprendente que desde la Justicia se apele a un argumento contrario al que los historiadores han demostrado. Pero con estas dos cuestiones no hay duda.

La historia queda en el callejero. Lo que está clarísimo es que falla algo en dos cosas. Durante mucho tiempo los gestores públicos creían que esto no tenía ninguna función pública. Es decir, pensaban que no pasaba nada porque hubiera esto. Es un problema de la gestión pública. Creo además que en los últimos años ha habido una arremetida clarísima en torno a lo que significa el comunismo y la equiparación con el fascismo y han creado una confusión. Y al final parece que Millán Astray es un héroe y no un criminal de guerra. Y además hay una parte de la Justicia que tiene que hacer caso a los historiadores.