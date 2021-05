Juicio al Pequeño Nicolás

Tenía 20 años, hay que sentar en el banquillo a los que le compraron la mercancía. Sobre todo porque la mercancía era él mismo y en su figura reunía todos los síntomas de lo que está mal en España, digo España por no decir el sistema: la apariencia, la presunción, el país de tener el contacto de alguien y exhibirlo para medrar, la verborrea infame, las ganas de agradar, las ganas de influir y de que te influyan. Pequeño Nicolàs representa una rudimentaria moral exigida en ciertos círculos, y esto se nos da. De tal manera que se lo creyó tanto y fue inflado de tal manera que terminó haciéndose pasar por paje real. Por quiénes y por qué. Hay engaños sofisticados y hay engaños humillantes; los humillantes se producen porque una sociedad es tan vulnerable que está preparada ya intelectualmente para que un niño le tome el pelo enseñando un reloj y una tarjeta. Un producto del Madrid fetén que te juzga por el precio de la ropa y te considera por tus contactos, porque en ese Madrid no hay amigos, hay contactos. Les estuvo bien; todo el que crea un monstruo termina devorado por él. Eso sí, ellos, al contrario que el Pequeño Nicolás, no pagan. Falta de costumbre.