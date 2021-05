La opinión de Carles Francino

Si algo positivo ha tenido el terremoto, en forma de pandemia, que hace más de un año nos afecta a todos, es que muchas personas, muchísimas, que antes podían tener una actitud más fría, más distante -incluso más escéptica- han dirigido sus miradas -y sus esperanzas- hacia la ciencia. Porque la ciencia es el único antídoto contra desastres como éste de ahora y uno de los elementos fundamentales en el progreso de la humanidad.

Hoy tenemos dos ejemplos, dos historias -que además no guardan ninguna relación con la pandemia- que sirven para confirmarlo. Y además sirven también para compartir -a mí al menos me sale- un chorro de optimismo, de energía positiva, de esos momentos en los que te convences de que el mundo puede ir a mejor, en este caso gracias a la ciencia. Esta mañana en ‘Hoy por hoy’ han emitido unos testimonios maravillosos alrededor de un trasplante; de los 1.000 trasplantes con donante vivo que ha realizado ya el ‘Hospital Clínic’ de Barcelona. Y han estado en el quirófano, y han hablado con el cirujano, con la hermana que dona su riñón… Bueno, a mí me ha parecido un momento de radio, y de vida, de esos que merece la pena recordar y compartir.

Y, además, resulta que el primer exoesqueleto pediátrico del mundo es made in Spain, acaba de recibir el ‘pasaporte' que permitirá llevarlo a hospitales y clínicas de rehabilitación. Una tecnología registrada por el CSIC y cuyo desarrollo ha liderado la científica Elena García Armada.

Está fabricado en aluminio y titanio, pesa unos 12 kilos y su estructura se adapta al cuerpo y a las dimensiones de cada paciente. Casi una década de trabajo, talento, constancia, vocación y éxito. ¿Alguien duda aún de que debemos apoyar la ciencia?