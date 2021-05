"Tremendo esto": la lección de Gonzo a sus hijos después de que un hombre le llamara "comunista" por la calle

El periodista Fernando González, popularmente conocido como Gonzo, ha visitado recientemente Buenismo Bien para analizar la actualidad. Desde los resultados de las elecciones autonómicas de Madrid del pasado 4 de mayo hasta el periodismo actual. También sobre su situación actual ahora que ha estrenado la nueva temporada de Salvados, que arrancaba el pasado domingo con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, y sobre su día a día desde que es una personalidad pública.

Dado que lleva muchos años apareciendo en televisión, Quique Peinado le ha preguntado si en alguna ocasión ha recibido acoso personal por ser quien es. A pesar de que reconoce que nunca ha tenido momentos de agobio, sí que reconoce que le fastidia cada vez que alguien le increpa mientras va con sus hijos por la calle: "Intento no darle mucha trascendencia. No he tenido momentos de agobio, no he tenido momentos de angustia... lo que más me jode es cuando vas con tus hijos".

"N o hay que encabronarse, a esa gente no hay que darle importancia"

El periodista explica que le molesta que le increpen delante de sus hijos principalmente porque cada vez que alguien le dice cualquier cosa delante de los mismos se genera cierta inquietud en ellos. Por esa misma razón, y dado que no entienden la magnitud real del problema, Gonzo trata de explicarles las consecuencias de trabajar donde trabaja y recordarles que no hay que hacer caso a lo que le digan terceras personas: "Sobre todo, no hay que encabronarse, que a esa gente no hay que darle importancia".

A continuación, y después de que Quique Peinado le pidiera algún ejemplo del tipo de acoso que ha recibido cuando paseaba con sus hijos, el periodista ha recordado el día que un hombre le llamó "comunista". Gonzo recuerda que iba paseando cuando un hombre que estaba sentado en una terraza tomándose un gintonic le dijo que era comunista. Dado que sus hijos no sabían cuál era el significado del término comunista, el periodista le pidió a la persona que se lo había gritado que se lo explicara a los niños.

"Es como cuando un niño del recreo dice cualquier tontería"

Después de que el hombre fuera incapaz de responder a su pregunta, Gonzo se dirigió nuevamente a sus hijos y les demostró que había dicho lo primero que se le había venido a la cabeza: "Es como cuando un niño del recreo dice cualquier tontería".

Pese a que trata de no darle demasiada importancia, el periodista reconoce que la situación está yendo cada vez a peor. Y no solo por parte de esa parte de la sociedad que se ve con el derecho de insultar a un periodista por hacer si trabajo, sino también por unos jefes a los que cada vez les gusta más que los periodistas vayan a donde va a haber bronca para generar contenido.