"Solo quería darte las gracias y tomar un café": el mensaje de Cristiano Ronaldo que no se podía creer Roncero

Tomás Roncero desveló en Carrusel Deportivo un gesto que tuvo Cristiano Ronaldo con él cuanto todavía estaba en el Real Madrid que le emocionó mucho. El portugués le ofreció tomar un café y le dio las gracias por el “apoyo” que le mostraba el periodista, a pesar de que no le conocía personalmente.

“Uno que ganó en su momento fue Cristiano Ronaldo, porque un día me mandó un mensaje, en el que me decía, ‘hola, te parecerá una broma, pero soy yo, lo puedes comprobar, soy Cristiano Ronaldo. Solo quería tomar un café contigo para darte las gracias por cómo me defiendes, cuando no me conoces personalmente de nada, y no todo el mundo hace eso”, relató Roncero en Carrusel.

“¿Si me lo tomé con él? Por supuesto”, afirmó.

Además, también compartió que su hijo pudo conocerle, algo que emocionó mucho tanto a Roncero como por supuesto al propio hijo del periodista: “Y un día pude presentarle a mi hijo y fui tan tonto que no hice ni una foto, estaba tan nervioso… Le dijo que estudiase, que tenía que estudiar y aprobar todo…”.

“Fue sobre el año 2015, todavía no había ganado las cuatro Champions. Fuimos a la casa de Jorge Mendes, que está en ‘La Finca’. Cuando mi hijo vio a Cristiano con su niño, que era muy pequeño, me dijo, ‘papá, es Cristiano Ronaldo’ y Cristiano le dijo, ‘ven, chaval, ven aquí', y le dio un abrazo”, relató. “Yo dije, ‘como padre ya he triunfado”, añadió entre risas.

“Cristiano era dios, futbolísticamente. Fue un día muy especial y el chaval tiene ese recuerdo para toda la vida”, agregó.

Una leyenda del Real Madrid

Cristiano Ronaldo estuvo nueve años en el Real Madrid, en los que consiguió las impresionantes cifras de 450 goles en 438 partidos. Además, el delantero repartió entre sus compañeros 132 asistencias. Ronaldo llegó con 24 años al Real Madrid, procedente del Manchester United, cuando ya había ganado un Balón de Oro. En la capital española, durante su periplo en el feudo blanco, consiguió otros cuatro, en una preciosa batalla con Leo Messi, que hasta la fecha tiene uno mas, esto es, seis.

Ronaldo ganó en el Real Madrid cuatro Champions, dos ligas, dos Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de España y tres Supercopas de Europa.

Fichó por la Juventus en verano de 2018, después de ganar la cuarta Champions con el Real Madrid, por una cifra cercana a los 100 millones de euros. En la Juventus ha marcado 100 goles y repartido 22 asistencias en 131 partidos. En su estancia en Turín, ha ganado las dos ligas que ha disputado hasta la fecha, así como dos Supercopas de Italia. Esta será la primera Serie A que la Juventus no se lleve desde que Cristiano Ronaldo milita en sus filas, ya que el conjunto bianconero está en la quinta posición, a 12 puntos del líder, peleando por entrar en puestos de Champions.