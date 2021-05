Terror adolescente, risas y cambios de cuerpos

Este cuerpo me sienta de muerte une dos subgéneros que hemos visto muchas veces en el cine. Por una parte, las películas de terror adolescente con asesino psicópata incorporado. Y, por otro, los filmes en los que un personaje se mete, voluntaria o accidentalmente, en otro cuerpo. Todo ello salpicado con mucho humor y desenfado y, claro, también sangre.

Christopher Landon, el director de Feliz día de tu muerte, es el responsable de este film que cuenta la historia de una adolescente, que, por un antiguo conjuro con una daga, intercambia su cuerpo con el de un peligroso psicópata llamado El carnicero. A partir de ese momento el asesino llevará el cuerpo de la joven y ella el del psicópata, una situación que da pie a numerosos equívocos sexuales y de género.

“Con Feliz día de tu muerte recibí muchas críticas por no enseñar más detalles. Siempre se veía hasta el último momento de la muerte, pero no el hecho en sí”, explica el realizador. “En Este cuerpo me sienta de muerte quise hacer algo más violento y gore. Era un elemento interesante y poco habitual en el género de cambio de cuerpo. Se trataba de que las muertes fueran caricaturescas”.

Kathryn Newton, a la que hemos visto en títulos como la serie Big Little Lies, es la chica adolescente mientras que el Carnicero, ese psicópata asesino, está interpretado por Vince Vaughn, el actor que comenzó su carrera cinematográfica a finales de los años 80 del pasado siglo y al que hemos visto en títulos como Swingers; Aquellas juergas universitarias; Psycho, la versión de Psicosis que hizo Gus Van Sant y en comedias como De boda en boda. En Este cuerpo me sienta de muerte da rienda suelta a toda su vis cómica, comportándose como una adolescente quinceañera, pero con su propio cuerpo y su altura. Recordemos que es un actor que mide más de un metro noventa y pesa más de cien kilos. “Vince tuvo que convertirse en una adolescente. No solo debía calcar los gestos o su forma de moverse o hablar, sino encarnar realmente a una chica joven con sus sueños, deseos, temores y hacerlo de forma convincente”, afirma el realizador.

Vince Vaughn, protagonista de Este cuerpo me sienta de muerte / Universal

Risas y miedo. Ese es el cóctel que quería mezclar el director Christopher Landon en esta película. Un largometraje que pretende recuperar el espíritu de las comedias adolescentes ochenteras de John Hughes, pero actualizándolo con la visión del género de terror que ofrece la productora Blumhouse. “Creo que el impacto de John Hughes se debe a que nunca juzgó a sus personajes adolescentes. Me lo pasé muy bien enfocando esta película de la misma manera. Me parece que el entorno del instituto mezclado con el género gore, la comedia y el elemento del cambio corporal es algo diferente y tiene cabida en el cine”, explica Landon.

Porque Este cuerpo me sienta de muerte no tiene otra intención que hacer pasar un buen rato al espectador, fundamentalmente al aficionado a este tipo de filmes. Unas cuantos divertidos equívocos con un asesino en el cuerpo de una adolescente y una quinceañera en el de un cincuentón. Risas ensangrentadas y poco más.