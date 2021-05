Javiera Mena: "Veo a la gente poliamando por ahí y pienso... ¡Qué confusión!"

La cantautora Javiera Mena (Santiago de Chile, 1983) visita esta madrugada a Mara Torres y conversa con ella sobre todas las cosas que han ido conformando su vida: la música, el mar anhelado, el feminismo, el amor y la familia. Es esta última la gran sorpresa de la conversación. "Vivía con mis abuelos, mis padres y uno de mis tíos. Él tenía autismo y crecer a su lado determinó mi vida para siempre. Lo único que hacía era escuchar música, todo el día, y de ahí creo que nace mi vocación, justo de aquellas tardes de la infancia, él era mi mejor amigo y mi compañero de juegos", explica.

"Me crie con Ramón, lo vi morir, pero fue muy lindo aprender cosas de la vida, las verdaderas cosas importantes, gracias a él", añade. Aquella niña apasionada con la música empezó a componer cuando llegó a su adolescencia. "Le dediqué mi primera canción de adolescente a una niña del colegio que siempre se quería llevar los créditos de todo", explica. Solo un ordenado y sus ganas de investigar. "Tenía muchas ganas de viajar para hacer el tipo de música que quería hacer, electropop", añade.

Así relata sus inicios, cuando empieza a viajar para dar a conocer su música: "Me acuerdo que vi a una chica en primera fila que se sabía una canción que había compuesto hace dos semanas. No podía creérmelo". "Somos la primera generación que pudimos salir adelante sin una discográfica", añade. Recuerda también cuando, habiendo desarrollado ya su carrera, cantó con Alejandro Sanz en el Festival Viña del Mar, de los más importantes de Latinoamérica, y se equivocó con la letra. "Me acosaron por las redes sociales, ahora puedo reírme", explica.