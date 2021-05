"Me lo tengo que creer": Mijatovic y su ejercicio de fe con una decisión de Zidane

El Real Madrid logró imponerse este jueves al Granada para seguir de lleno en la pelea por el título de Liga. El equipo de Zidane goleó, cumplió y mete presión a un Atlético de Madrid que, de momento, sigue dependiendo de sí mismo.

Pedja Mijatovic se pasó poco después por El Larguero para analizar todo lo sucedido y el resto de la actualidad madridista con Manu Carreño.

¿Te crees lo de las molestias de Marcelo? "Tengo que decir que me lo tengo que creer. Si un jugador como Marcelo sale titular contra el Sevilla y hoy no va ni convocado... me imagino que tiene algún problema físico porque si no sería bastante chocante. Zidane no puede perder tanta confianza en cuatro días. Me lo voy a creer, me creo a Zidane".

¿Te tocó jugar una Liga tan igualada? "Sí, cuando estuve con el Valencia y el Atlético de Madrid ganó LaLiga. En el descanso ese año creo que eramos campeones, pero luego ganaron. A ver si no sucede lo mismo".

¿LaLiga se queda en un duelo Atlético - Real Madrid? "Sinceramente hablando el favorito es el Atlético de Madrid, depende de sí mismo y hay que ser realista. Pero en el fútbol todo es posible. El Real Madrid tiene que ganar los dos partidos y esperar un pinchazo. Osasuna no se juega nada pero el Valladolid, en la última jornada... se está jugando salvarse".

Análisis del partido y de las novedades en el once. "Muchas novedades y muy positivas. Los dos chavales muy bien, con muchas ganas: han cumplido sin ninguna duda. Igual hay que contar con ellos para la próxima temporada. Y el equipo en general muy bien, con buen juego y resolvió el partido sin problemas y con mucha autoridad. Los madridistas podemos estar contentos con el rendimiento del equipo. Miguel Gutiérrez ha hecho un muy buen partido y el pase a Modric con mucha clase".

Rodrygo y Vinicius. "Muy bien. Rodrygo muchísimo mejor que Vinicius, en mi opinión, pero Vinicius también aporta mucho, sobre todo cuando encara con la velocidad que tiene. Tiene que mejorar el miedo que tiene cuando entra en el área pero eso se puede mejorar, es muy joven. Y Rodrygo muy bien, desde el primer minuto comenzó jugando bien, con mucha personalidad, es un chaval que tiene mucha calidad... creo que va a ser un jugador importante".

Hazard suplente. "Lo de Hazard... incluso me da pena. Entra sin hacer prácticamente nada... no sé si va a poder recuperar su estado de forma, no soy muy optimista. Y me da pena porque todos sabemos cómo era este chaval, como jugaba en el Chelsea, y aquí en dos años no ha hecho prácticamente nada".