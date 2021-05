Paco, el padre de Miguel Gutiérrez, en El Larguero: "Ha dormido poco, estaba nervioso"

El padre de Miguel Gutiérrez, Paco Gutiérrez, se mostró muy orgulloso de su hijo, después de que debutase como titular con el Real Madrid y se marcase un partidazo, asistencia de lujo incluida. “Se lo merece, ha trabajado mucho”, aseguró Paco en El Larguero.

Preguntado por Manu Carreño, explicó que sí le había comunicado que iba a jugar y que estaba “muy contento, pero ha dormido poco, estaba nervioso”.

“Siempre sale así, siempre que ha jugado ha salido así con ese desparpajo que tiene”, resaltó.

Paco, que contó que Miguel Gutiérrez fue fichado por el Real Madrid procedente del Getafe en la categoría de “alevín de primer año”, aconsejó a Miguel que “hay que luchar ahí, poquito a poco, que está empezando y que esté tranquilo”.

Además, explicó que está estudiando TAFAD en la Universidad y que “lo lleva muy bien, el primer año muy bien y ahora está acabando el segundo y lo lleva bastante bien”.

“También hay que estar encima de él, pero de momento bien, tiene la cabeza bien amueblada, y a seguir por delante”, reportó el orgulloso padre.

Mijatovic: “No se puede pedir más”

Pedja Mijatovic también quiso felicitar al padre de Miguel Gutiérrez: “Yo con 19 años estaba en un equipo modesto de Montenegro, sin tener ni la más mínima posibilidad de jugar en el Real Madrid. Qué más se puede pedir para un chaval joven, me sorprendió positivamente, con mucha personalidad y con mucha calidad, que es lo importante”.

El Real Madrid se impuso al Granada por 1-4 merced a los goles de Luka Modric, Rodrygo, Odriozola y Benzema. Miguel Gutiérrez, que ya había debutado con el primer equipo, pero fue titular por primera vez, dio una preciosa asistencia a Modric en el primer gol de los blancos. Gutiérrez controló con calidad, encaró a la defensa y puso un 'globito' por encima de los centrales para dejar al mediocentro croata solo contra el portero. Modric no falló con un potente y preciso disparo con el interior de su pierna izquierda.

Marcelo, ausencia sorprendente

Gutiérrez entró en el once de Zidane en detrimento de Marcelo, que ni siquiera viajó con el resto del equipo a Granada. El brasileño disputó 66 minutos contra el Sevilla, antes de dejar su lugar precisamente el canterano del Real Madrid. Su ausencia sorprendió notablemente, principalmente porque el Real Madrid no ha emitido ningún parte médico del lateral. "Tengo que decir que me lo tengo que creer. Si un jugador como Marcelo sale titular contra el Sevilla y hoy no va ni convocado... me imagino que tiene algún problema físico porque si no sería bastante chocante. Zidane no puede perder tanta confianza en cuatro días. Me lo voy a creer, me creo a Zidane", opinó Mijatovic en El Larguero.

El montenegrino ve muy complicada LaLiga para los de Zidane: "Sinceramente, el favorito es el Atlético de Madrid, depende de sí mismo y hay que ser realista. Pero en el fútbol todo es posible. El Real Madrid tiene que ganar los dos partidos y esperar un pinchazo. Osasuna no se juega nada pero el Valladolid, en la última jornada... se está jugando salvarse".