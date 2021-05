Utilizar parte de los fondos europeos para cambiar el sistema de indemnizaciones por despido en España. Esa es la propuesta que ha planteado el Banco de España en su Informe Anual, en el que señala que “los recursos del programa Next Generation UE podrían ser utilizados para mitigar parcialmente el sobrecoste que tendrían que sufragar las empresas”. El regulador plantea así adoptar la “mochila austriaca” cuya instauración costaría, calcula, unos 2.000 millones anuales y un total de 8.031 millones en cuatro años.

En el documento presentado este jueves por el Banco de España, el regulador propone recuperar un mecanismo que ya ha estado en diversas ocasiones sobre la mesa y que consiste en un seguro individual de desempleo correspondiente a cada trabajador, de forma que si este cambia de empresa, se lleva esa “mochila” consigo: el objetivo, según el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos, sería rebajar a la mitad las indemnizaciones por despido sin que los derechos adquiridos por los trabajadores se vieran afectados y sin que suponga un sobrecoste para las empresas, una transición que se cubriría, precisamente, con esos más de 8.000 millones de euros.

La mochila austriaca es un fondo individual que trabajador uno puede llevarse si se traslada de empresa, si es despedido o si se jubila: se estableció por primera vez en Austria en 2003. En este sistema la empresa pone un 1,5% del salario bruto del trabajador en un fondo, anualmente, y este puede recuperarlo capitalizándolo de una sola vez o recibirlo en plazos anualizados. Entre sus ventajas, los defensores alegan que facilita la movilidad y evita la dualidad en el mercado de trabajo: todo el mundo recibe un 1,5%, no hay diferencias entre fijos y eventuales; sus detractores señalan que esto supondría abaratar el despido -se recortaría un 50%, quien hoy cobra 33 días por año trabajado, pasaría a cobrar 16- y que las empresas tendrían asumir un coste extra.

Así, la propuesta no ha sido bien recibida desde los sindicatos -tradicionalmente críticos con este sistema- pues consideran que es una propuesta “vieja, caduca” orientada sólo a abaratar el despido. Critican además que el Banco de España irrumpa “como elefante en cacharrería” en los debates abiertos en el diálogo social y que tome partido por una propuesta que interesa “a los bancos, porque gestionarían el dinero de esas mochilas, y al ministerio de Economía, para generar ahorros con los que invertir en deuda española cuando suban los tipos”.

Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo considera que esta propuesta sería positiva, si no se abaratase, precisamente, ese coste del despido. "Si pensamos en un fondo al que se aporte -como en el modelo austriaco- un 1,5% a la Seguridad Social, en este caso al nuevo fondo público, ese 1,5% financiaría nueve días por año de antigüedad y, además, un posible devengo de derechos, conforme pasa el tiempo, hasta el momento en que el trabajador se jubila, o cambia de empresa, o cuando decide rescatarlo incluso para una actividad formativa. Desde ese punto de vista, con un 1,5% de cotización, lo que viene a ser 4.500 millones de euros anuales, se puede financiar una indemnización por despido de 9 días por año y un devengo de derechos en el futuro, pero sin cambiar sin reducir la indemnización por despido española, que está legalmente fijada, y que ya se alteró en la reforma del 2012. No creo que sea una buena idea pensar en implantar la mochila austriaca y al mismo tiempo reducir sustancialmente, nada menos que un 50%, el coste del despido" apunta Gómez en Hora 25 de los Negocios.