Ximo Puig: "El 'hooliganismo' no es la manera de abordar el futuro de este país"

El presidente de la Generalitat de Valencia responde a las preguntas de Pepa Bueno en una edición especial de Hora 25 que se realiza desde el Edificio Veles e Vents de la Marina. La Comunitat ha conseguido reducir el impacto del coronavirus en las últimas semanas, convirtiéndose en la región con menos casos por cada 100.000 habitantes. Además, es una de las pocas que mantienen el toque de queda a partir de las 00:00 horas. Así, en este primer fin de semana completo sin el estado de alarma se espera un importante número de desplazamientos a segundas residencias. Entrevista completa a Ximo Puig.

La situación de la pandemia en la Comunitat

Esta es una comunidad hospitalaria que lo que quiere es recuperar la normalidad. El tiempo que hemos pasado perimetrados ha sido porque era necesario. Ahora estamos en el momento en el que se puede recuperar el ánimo social. Claro que cuando hay más movilidad hay más contagios. Cada día que pasa estamos avanzando. Estamos al ataque con la vacunación.

Intentamos que el verano sea lo más normal posible. Cuando pase mayo todas las personas de más de 60 años estarán vacunadas. En la medida en que las personas vulnerables estén vacunadas, vamos a ir mejorando. No va a ser absolutamente normal, pero poco a poco.

La gestión del COVID-19

Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Se está intentando eludir la responsabilidad de cada uno. Las comunidades hemos tenido la responsabilidad y a cada uno se le juzgará cuando pase todo esto. Desde el punto de vista de los resultados económicos y sanitarios Valencia está por encima de Madrid. Lo que creo es que el hooliganismo no es la manera de abordar el futuro de un país.

Ha sido un momento muy complejo. El visceralismo que se ha producido ha generado una polarización muy grande. Cuando no se plasma o vislumbra una alternativa pues la atomización está ahí. No se ha generado una alternativa.

La salida de la crisis en Europa pasa por la socialdemocracia. Por un keynesianismo inteligente. El liderazgo de Pedro Sánchez es muy importante en Europa también porque es el partido socialdemócrata más grande.

La actitud del TSJPV no la entiendo. Pero el marco referencial era razonable porque yo he visto la conferencia de presidentes quién tenía la capacidad de decidir expresamente. No entiendo por qué una comunidad que nunca ha querido estado de alarma diga que ahora la quiere. Yo creo que caos habría el mismo.

Los casos de corrupción en Valencia

Nosotros en ese tiempo como partido no guardamos silencio. Hemos estado personados en el caso Gürtel. Respeto a la Justicia, a las fuerzas de seguridad. Tenemos que esperar. Forma parte de ese pasado que tenemos que superar. Pero desde luego hay que perseguirlo. Necesitamos respirar con toda la decencia que necesita una sociedad democrática.

Estamos hablando de una persona que dejó de ser secretario de administración del PSOE en el año 2004. No quiero que mis palabras suenen a excusa. Nuestro partido tomará todas las decisiones como las ha tomado. Hay que asumir la responsabilidad en cada momento.

Las elecciones de Madrid

Se ha producido en Madrid un distanciamiento real del resto de comunidades autónomas. Yo creo que si se va a Galicia, Andalucía, Murcia, en general en España no se vive en absoluto el frentismo que hay en Madrid. Y tenemos un problema. El efecto aspirador de Madrid, la concentración mediática y económica. Parece que Madrid es España, pero es mucho más. Las 'españas' son mucho más que la España uniformada, única.

La cogobernanza

Es verdad que hay una pereza histórica respecto a esta cuestión. Ahora ha habido 15 o 16 conferencias de presidentes. Fue muy positivo ver a presidentes conformar una opinión que era muy coincidente. Al final estaban de acuerdo en determinadas cosas. Este espíritu es básico. Hay una centralización objetiva, pero esa no es la España real. Lo que falta son espacios federalizantes.