El FROB vota en contra de la política de sueldos de Caixabank

El Estado ha llevado a la junta de accionistas de Caixabank sus críticas a los sueldos de los banqueros. El FROB, segundo accionista de Caixabank, ha sido coherente con lo dicho por las vicepresidentas del Gobierno y ha votado hoy en contra de la nueva política de sueldos que supone triplicar la remuneración del presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, que ingresará 1,6 millones de euros más 200.000 euros en variables. Desde que Caixabank anunció que pretendía despedir a 8.300 trabajadores -casi el 20% de la plantilla-, han sido una tras otra las voces dentro del Gobierno -Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Pedro Sánchez...- las que sacaban a la palestra lo mal que casaban estos despidos con una subida de sueldo del presidente.

Pese a todas estas declaraciones, el FROB, el fondo a través del que el Estado es el segundo accionista de Bankia- no había aclarado si iba a votar a favor o en contra de la política de sueldos de la nueva Caixabank. De hecho, hasta el día de hoy, en el procedimiento interno que ha tenido esta propuesta de subida de sueldos, en la que el FROB ha participado, por lo menos en el Consejo de Administración que la aprobó, no había votado en contra de este cambio que supone mantener los sueldos a todos los consejeros, pese a los despidos que se plantean y triplicar el sueldo que tenía en Bankia el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.

Además, al no a la subida de sueldos en Caixabank, se suma otra medida de presión: el ministerio de Trabajo ha enviado una carta a esta entidad y también a BBVA -los dos que están negociando despidos- para recordarles que la ley les obliga a negociar para reducir las salidas de trabajadores.

Caterina Llibre, Secretaria General de CCOO en Caixabank considera que este gesto por parte de la Administración respalda la posición de los trabajadores y, señala, era algo que esperaban que se produjera. "No pueden ser ajenos al proceso. El Estado tiene una responsabilidad, creo que tienen un compromiso con la sociedad y con los trabajadores de este país, y no esperaba menos" apunta para después señalar que tiene esperanzas en que "esta entidad centre un poco el tiro, ponga un poco de razón ahí y entre a valorar que no vale la pena entrar en este enfrentamiento tan grave con la plantilla. Creo que esta entidad nunca se ha portado de esta manera, en otras entidades ellos justifican que las cosas se hacen de otra manera, pero aquí las cosas nunca se han hecho nunca así, y creo que el ADN de esta empresa nunca ha sido este, y aunque haya habido una fusión con otra empresa, entiendo que seguir manteniendo lo que ha sido siempre y, sobre todo, una entidad socialmente responsable, que ha tenido una responsabilidad muy grande en el trato a su plantilla".