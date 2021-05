Secretaría técnica del PP busca

Estoy abrumado con el fenómeno físico de Ciudadanos, un partido de centro que, al volcar la mesa hacia delante, ha desplazado todos los objetos a la derecha. No éramos de centro estábamos de parranda. Y me entusiasman las declaraciones de la vicesecretaria de organización en modo secretaría técnica del Real Madrid con sus informes de los ojeadores: las puertas están abiertas para todos los de Ciudadanos, incluido Albert Rivera, a cuyo bufete ya le han hecho algún encargo feliz. Fíjate en ese lenguaje: estudiaremos su evolución. Yo he pensado automáticamente, viendo los últimos tuits de aspirantes como Toni Cantó, en el Museo de la Evolución de Burgos. Hay que preguntarle al PP: qué departamento y cómo estudiará la evolución de los pretendientes. Si habrá un Operación Triunfo. Y deberá también el PP hacerse una pregunta un poco incómoda: ¿no estará la peña evolucionando demasiado como para pararse en su partido? ¿No deberían seguir hasta la siguiente parada? Parafraseando a Guerra, de dónde vendrán para venir como vienen.