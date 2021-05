Ferrán Adrià: "Ahora intento comprender la innovación en muchas disciplinas"

Tres estrellas Michelín no son suficientes logros. El chef español Ferrán Adriá cumple 59 años con nuevos proyectos y ambiciones en el horizonte. Hace ya diez años que ElBulli despareció como restaurante y él se retiró de la profesión, pero nunca se ha ido. Desde entonces, ha afirmado tener mucho tiempo para pensar: “Ahora intento contextualizar la innovación en general e intento comprender cómo se hace muchas disciplinas”. Vuelve con un proyecto completamente diferente, Un equipo de 9 personas, los nuevos ‘bullicianos’, se encargarán de investigar y crear en el espacio de Cala Montjoi, área ubicada en el parque natura del Cabo de Creus, Gerona.

La innovación requiere formación

No es lo único en la agenda de Adrià, pues ha revelado que su sueño es “crear microescuelas de negocio” en cuatro o cinco años. El motivo: la importancia de la administración y gestión. “El 50% de las PYMES y empresas no duran más de cinco años”, un dato que, según Adrià, no es único en España: “Es un problema que se habla muy poco y es un problema mundial”. Debido a esto, ha pedido que se haga “especial hincapié” en la formación de administración y gestión con los próximos fondos europeos. Acusa que no hay contenidos de esta índole en las universidades: “En el grado de Periodismo no se enseña qué es una empresa. Esto es un handycup muy grande y es un tema de picar piedra, un proyecto seguramente a diez años”.

‘Los Payuelos’: un éxito en innovación

El pasado 25 de marzo acudió a ‘La Ventana’ el maestro quesero Fran Vázquez, de ‘los Payuelos’, y ahora ha vuelto hablar en el programa. Tras su iniciativa de compras de queso por adelantado y a través de internet, ha resultado ser un éxito: han conseguido vender 1.200 piezas de queso y recaudar 54.000 euros. “Estamos muy agradecidos. Nunca se llegó a poner el cierre sobre la mesa, y si no llega a pasar esto, no estaríamos ahora en esta situación”. Ha valorado además el apoyo anímico que han recibido, especialmente a través de llamadas telefónicas de personas mayores. “Al vernos gente por todos sitios, nos han llamado muchos nuevos clientes”. Ha admitido que no esperaba tener tanto alcance en su iniciativa. El propio Ferrán Adriá ha valorado el proyecto de ‘Los Payuelos’: “Felicidades por luchar. Creo que lo importante luchar porque así se puede sacar el proyecto adelante”.

El cerebro de 'ElBulli', en un libro

Adrià y su equipo van más allá de las cocinas. Dentro de poco estrenará el libro ‘Conectando conocimiento. Metodología Sapiens’, una obra que desentraña el esqueleto de los proyectos de la fundación ‘elBullifoundation’. Los métodos de investigación van más allá de la cocina, con el objetivo de “gestionar información, aprender, enseñar, comunicar, analizar el entorno o una organización, mejorar la gestión, crear e incluso innovar.”