¿Se acuerdan de cuando le aplaudíamos en los balcones al personal sanitario? Este miércoles pasado fue el día internacional de la enfermería y dijeron que en el año 2020 murieron más de 1.500 enfermeras por Covid, tantas como las que murieron en toda la I Guerra Mundial. Leí la noticia al salir de vacunarme en la facultad de Geografía e Historia. Hice una larga cola silenciosa, pero avanzaba ligera y no daba tiempo a la impaciencia. El silencio de la gente era un viento viejo como las piedras que yacen al descubierto en aquel patio universitario. Es el casco antiguo de Barcelona, y en el campus han desenterrado un yacimiento del mil seiscientos, donde residieron los alfareros de la ciudad. Los estudiantes de arqueología lo utilizan en sus prácticas. En ese barrio, se concentran librerías, tiendas de discos, tiendas de cómics, pequeños bares familiares que, después de soportar años de gentrificación, han tenido que resistir a la pandemia con la barra envuelta en plástico y la cara tapada por la mascarilla. No se les ve la expresión, pero trasmiten tristeza y cansancio. La fila de los que vamos a vacunarnos progresa dando un paso de alivio y otro de preocupación. Siéntese. ¿En qué brazo le pinchamos? En el brazo de la preocupación, si puede ser. Se sale de la vacuna como se sale de haber votado, igual que se deja atrás un colegio electoral. Porque ahora la normalidad es lo que está pasando ahí por encima de los quehaceres de cada cual. Y también palpita ahí dentro el misterio de lo que vaya suceder a continuación. Vacunarse es un acto democrático, un sufragio universal de la vida. Lo primero que se siente tras la inyección es que no estamos solos, que te han metido dentro la humanidad en pleno. Y que va a acompañarnos para siempre en la lucha por una sociedad más justa.