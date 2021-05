Simeone: "Entramos en la 'zona Suárez', está acostumbrando a estos partidos"

Diego Pablo Simeone habló este sábado en la previa del duelo del Atlético de Madrid ante el Club Atlético Osasuna, un partido que si lo ganan y el Real Madrid pierde en San Mamés, podría darles el título de Liga.

No obstante, el argentino no quiere que el equipo entre en estado de euforia antes de tiempo. "Veo al equipo con ilusión, con entusiasmo y lo que genera jugar cada partido con la camiseta del Atlético de Madrid".

Simeone dejó claro también que no quieren estar pendientes del equipo de Zinedine Zidane. "Nosotros dependemos siempre de lo que nosotros podamos generar y mañana no será la excepción. Nos vamos a ocupar de centrarnos en nuestro partido y volcarnos en el partido a partido como durante toda la temporada".

Preguntando por si considera un rival ideal a Osasuna para esta jornada al no jugarse deportivamente nada, el argentino cree que no tiene mucha relevancia. "En el fútbol no se puede elegir. No hay rivales pequeños ni enemigos chicos. Entiendo de que el fútbol es día a día y hay que jugar en consecuencia del partido que te toca por delante".

Por último quiso dejar muy claro la importancia para este tipo de partidos de Joao Félix y, sobre todo, de Luis Suárez. "Esperemos que Joao en el momento que tenga que estar dentro del campo nos dé lo que nos dió y lo importante que tiene. El equipo le necesita. ¿Luis Suárez? Entramos en la zona Suárez. Es un momento ideal para que un futbolista como él encuentre y pueda resolver situaciones del juego que el equipo pueda necesitar, está acostumbrado a estos partidos y tiene la jerarquía para poder hacerlo".