Zidane, sobre su futuro: "Puede pasar de todo, esto es el Real Madrid"

Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa en la previa del duelo ante el Athletic Club de Bilbao en el que el Real Madrid se juega sus opciones de poder ser campeón de Liga.

¿Es la temporada en la que más mérito tiene haber llegado hasta el final con opciones? "Eso está claro y estoy muy orgulloso de toda la plantilla y de todos los jugadores. Con todo lo que nos ha pasado... la palabra es esa, estoy muy orgulloso de mis jugadores que lo están dando todo, para un entrenador es la hostia".

¿Que es más fácil que pase el año que viene: que siga usted de entrenador o que fiche el Real Madrid a Mbappé? "No sé lo que va a pasar. Estoy aquí, eso sí. Mañana vamos a jugar, luego el último partido y el resto no sabemos qué va a pasar, puede pasar de todo. Esto es el Real Madrid. No veo más allá del día a día".

¿Que quería decir cuando dijo que se lo iba a poner fácil al club? "A lo mejor piensas que cuando lo dejé era para quitarme la responsabilidad o porque se habían complicado las cosas, no, nada. Yo hago las cosas a tope, a fondo, pero luego llega un momento de cambiar. Pero por el bien de todos, de los jugadores, del club, de las personas... no lo dejo porque era fácil. Hay momentos donde tienes que estar y otros en los que se acabó, pero por el bien de todos, no solo el mío".

Marcelo. "Va a estar mañana con nosotros, no le molesta nada y va a estar con nosotros como el resto de jugadores".

Los jugadores le recibieron con los brazos abiertos. ¿La relación con el vestuario es mejor que entonces? "Siempre ha sido algo mutuo, total además. Para mí siempre los jugadores son los más importantes. Nosotros trabajamos para que ellos estén cómodos. Hay respeto, sabemos dónde estamos, en el mejor club del mundo. Creo que juntos estamos escribiendo algo en este gran club, se quedará para siempre".

¿Entendería que algunos compañeros estuvieran decepcionados porque Hazard, Ramos y Mendy jugasen en Londres? "Sí, sí. Es algo que siempre va a pasar. Y lo puedo entender perfectamente. Todos quieren jugar y te digo más, los que tienen más nombre, cuando no juegan, están molestos. Pero tengo que gestionar 25 jugadores y eso no va a cambiar, me pasa a mí y a todos los entrenadores. A los jugadores que luego serán entrenadores les va a pasar. Lo más importante es que yo respeto a los jugadores, mucho".

¿Tiene las mismas ganas, las mismas energías de siempre? "A mí me ilusiona cada día, de verdad. No sé qué va a pasar dentro de dos o tres años, cada momento lo disfruto. Para mí lo más, lo más, lo más, es estar aquí con mis jugadores. Cuando les veo entrenar, me emociono, de verdad. Sé que soy un afortunado, aprovecho cada momento.