Koeman le manda un mensaje a Laporta: "Quiero seguir si hay absoluta confianza en mí"

Ronald Koeman habló en rueda de prensa en la previa del duelo ante el Real Club Celta de Vigo, la primera comparecencia tras su conversación con Joan Laporta tras el pinchazo ante el Levante que ha dejado al club catalán casi sin opciones de título.

Conversación con Laporta. "No puedo explicar mucho. Hemos hablado del equipo, de la temporada y de los últimos resultados y hemos quedado para hablar cuando acabe la temporada".

¿Sería justo analizar la temporada por lo que ha sucedido en LaLiga en las últimas jornadas? "Para mí siempre es importante analizar una temporada entera. Hay que saber el momento en el que he entrado, cómo estaba el equipo, que hemos hecho esta temporada, sabiendo las dificultades que hemos tenido. Claro, estamos decepcionados por un par de momentos en que podíamos haber sido líderes y no lo hemos hecho. Pero lo importante para un entrenador es trabajar en un club donde tienes la absoluta confianza en el entrenador".

¿Siente esa confianza del club? "Yo quiero seguir, estoy contento, veo mucho margen de mejorar cosas, creo que es un camino que no acaba esta temporada, hay muchísimas cosas en las que hemos mejorado, pero no es el momento de hablar de esto. En mi opinión hay muchas cosas positivas. Criticar y decir cosas que en un momento ha sido todo perfecto y luego dos semanas más tarde todo es horrible, creo que no es justo".

¿Ha tirado el Barcelona LaLiga? "Analizando toda la temporada no hemos tirado LaLiga. Estuvimos a 12 o 13 puntos, gracias a nuestra remontada, que nos ha costado muchísimo esfuerzo, porque Atlético y Real Madrid también han tirado puntos. Sobre todo es el partido ante el Granada perdimos una oportunidad grande, pero hablamos de un partido".

¿Se siente apoyado por el vestuario? "Me siento muy apoyado por parte del vestuario. Hay tirulares, hay jugadores que no damos muchos partidos... soy un entrenador que siempre intento dejar las cosas claras, si un jugador tiene un problema, hablamos. Soy un entrenador que siempre piensa jugar en el club. Dejo jugar a Óscar Mingueza mañana con el B a pesar de nuestra situación. Hay que dar gracias al jugador porque ha querido ayudar al B de intentar ganar el partido y jugar el último partido para intentar subir, creo que hay que destacar esto".

¿Sientes que te están minusvalorado? "Sï, en las últimas dos semanas sí. Como he dicho ante, si analizas una temporada hay que analizar los cambios durante la temporada, los jugadores jóvenes que hay, que hemos ganado la Copa, que teníamos 12 o 13 puntos menos en diciembre y hemos seguido peleando por LaLiga... es lo que hay que analizar. Si escuchas a los medios en las últimos días hemos hecho un muy mal trabajo y no estoy de acuerdo".