"Ha hecho todo lo que ha podido": Jabois hace defensa a ultranza del gran protagonista de la temporada blanca

El Sanedrín de El Larguero analizó la previa del tramo final de LaLiga. Ramón Besa y Manuel Jabois trataron temas como la continuidad de Zidane, las temporadas de Real Madrid y Barça y la importancia del campeonato liguero para el Atlético de Madrid.

¿Aprueban la temporada de Real Madrid y Barça?

Manuel Jabois defendió la temporada blanca y lo justificaba con la cantidad de lesiones que han tenido los de Zidane: “Fracaso esta temporada se podría llamar a la Copa del Rey, pero competir como ha competido con media plantilla lesionada no me parece una temporada fracasada. No me parece que una temporada en blanco como esta sea un desastre”. Además, se refería así al futuro de Zidane: “La continuidad de Zidane solo depende de él. Si el mejor amigo de Zidane me filtrase lo que iba a hacer no le creería. No sé si lo ha decidido. Si soy uno de sus fanes es porque no sé lo que piensa y tengo la certeza de que él tampoco”.

Ramón Besa dio el aprobado al Barça esta temporada debido al año de transición que sufre el equipo: “Creo que la Copa del Rey salva la temporada del Barça. El Barça se encontraba en un contexto de año de transición. Se dio la Copa y apareció sin quererlo LaLiga para ilusionar a la gente. El partido ante el Levante me recordó al de la Roma o al de Liverpool”.

El tramo final de liga

Ramón Besa no se mojó cuando era preguntado si el campeón se decidirá esta jornada: “La semana pasada decíamos que se descarta uno cada jornada. Si seguimos con la tónica ocurrirá. El Madrid en estas situaciones se maneja bien. Aunque lleve ventaja de puntos es una ventaja ficticia por el goal average”.

Manuel Jabois le pidió un favor a una leyenda del Real Madrid: “Confió en que Ronaldo Nazario salga al campo en Valladolid para dar ilusión a los madridistas. A mí como espectador me gustaría que llegásemos a la última jornada. Creo que en los dos partidos del Atlético es muy difícil que falle”.

Ramón Besa no confió en las posibilidades de los de Koeman: “El Barça tiene un 1% de posibilidades y por decir algo. El golpe del Granada es muy difícil de asumir. No es un equipo fiable y por tanto se puede dar cualquier pronóstico en los dos partidos que quedan. Veo posibilidades nulas, pongo el 1% por respeto”.

¿Qué supondría el campeonato para los del Cholo Simeone?

Manuel Jabois le dio mucho mérito al trabajo del equipo colchonero: “Para el Atlético tendría toda la importancia del mundo. Recuperarse como lo ha hecho y aguantar psicológicamente como lo ha hecho es de equipo grande. Creo que tiene todas las de ganar. Ganar una liga que es una competición en la que tiene que ser muy regular es de mucho mérito”.

Ramón Besa recordó en qué condiciones llegaron las últimas ligas del Atlético de Madrid: “El Barça bendijo al Atlético de Madrid en el Camp Nou como viene siendo habitual. Si gana el Atlético de Madrid sería muy justo. Al Barça le da una cierta tranquilidad que no gane la liga el Real Madrid. Simeone ha sido un funambulista esta temporada”.