Las voces del 15-M tras una década: "Pensábamos que esto era una carrera de 100 metros cuando era una maratón"

"Había una sensación de que no solo estábamos formando parte de la historia, sino que éramos agentes activos de ella". Lara Hernández tenía 25 años cuando decidió involucrarse activamente en aquellas protestas que llegaron con fuerza, pero en silencio a la Puerta del Sol de Madrid. Era portavoz de la Comisión de Acampada Sol, un campamento que duró 28 días, mientras trabajaba como dependienta en la sexta planta en el Corte Inglés de Preciados, donde asegura entre risas que "las fuerzas de seguridad vigilaban la plaza tras el despacho acristalado del gerente". "Recuerdo que el tiempo se paró, que todo se reducía a esa plaza…era una sensación de que había que estar allí".

Tras las movilizaciones y con una carrera, dos másteres y cuatro idiomas, se vio obligada a emigrar a Berlín. "Seguía en casa de mis padres, y decidí que ya era momento de poner fin a esta situación precaria a nivel emocional y a nivel de proyecto de vida". Encontró trabajo y fue miembro de Marea Granate, un movimiento que con el lema "No nos vamos, nos echan", agrupa a emigrantes españoles que se vieron obligados a buscar trabajo fuera de España. Ahora es madre y profesora de Filosofía. "No hay que mirar el 15-M con nostalgia", recuerda Hernández. "El movimiento puso encima de la mesa una serie de preguntas que siguen abiertas en la actualidad. Cuestiones que tienen que ver con la falta de democracia, falta de participación ciudadana, la posibilidad de tener una familia, de emanciparse a una edad temprana, etc.".

Lara Hernández, a la izquierda, en mayo de 2011. A la derecha, hace cinco años / CEDIDA-ULY MARTÍN

Diez años más tarde, Hernández recuerda la importancia de salirse de las victorias y las derrotas. "Puede ser que las demandas en términos políticos que salieron ahí no se hayan efectuado, pero el 15-M ha contribuido a modificar el imaginario cultural de este país", es decir, "hablar de las cosas que nos afectan y de construir un futuro mejor". Aunque reconoce que la desmovilización continúa siendo un "problema": "Es normal que los ciudadanos sientan rechazo por la política porque cada vez les resulta más imposible articular un proyecto de vida concreto, estable y duradero" y reconoce que "puede ser que el camino al 15-M haya llegado a su fin, pero eso no quiere decir que el movimiento como punto de inicio haya concluido".

Silvia Gambarte era una navarra recién llegada a Madrid que había sido despedida tras cerrar la empresa donde trabajaba a causa de la crisis de 2008. Dirigía las propuestas de miles de anónimos a las diferentes Comisiones de Trabajo del 15-M en un barracón de la calle Preciados mientras estudiaba un máster en Relaciones Laborales: "La gente tenía propuestas para todo y para todos". Gambarte considera que "después de la hipermovilización, llegó la desmovilización. No sé bien porqué, quizás porque al final se ve que no se consiguen las cosas rápidamente", a lo que añade que "muchas veces pensábamos que esto era una carrera de 100 metros cuando lo que estábamos corriendo era una maratón".

A Gambarte, el 15-M no le despertó ningún sueño, pero sí le ayudó a ver que "las cosas podían cambiar". Pertenecía a la generación de los mileuristas y consiguió encontrar trabajo en un despacho de abogados. Ahora, como abogada laboralista, tiene su bufete propio y asegura que no ha dejado de ser una persona comprometida. "Obviamente, no se han cumplido todas las ilusiones, promesas y expectativas del 15-M" pero "tampoco tenemos que estar desencantados por no haber sido capaces de cambiar las cosas la primera vez que lo intentamos", explica.

Silvia Gambarte, a la izquierda, en diciembre de 2011. A la derecha, en la actualidad. / CEDIDA

Tanto Lara Hernández como Silvia Gambarte coinciden en que uno de los grandes aportes del 15-M fue el 8-M y el movimiento feminista. Además, también ponen el foco en la importancia de los contextos a la hora comparar las movilizaciones de mayo de 2011 con la actual caída electoral de partidos que tomaron impulso a raíz del 15-M, como es el caso de Podemos o Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas de Madrid. ‘’El resultado del 4-M tiene que ver con otros factores que escapan a otras previsiones post-15M, como el contexto social, político y sanitario’’, manifiesta Hernández. "Sin embargo, esto no agota lo que el 15-M supuso en nuestra sociedad".

"Creo que, si uno ve las imágenes de mayo de 2011 con las de mayo de 2021 con la gente cantando, sin mascarilla y en plena pandemia, puede ver que el país ha ido claramente hacia atrás", lamenta Alfonso G. Aguado. A los 16 años comenzó a interesarle la política, pero reconoce que el 15-M "fue un momento de radicalización política, de replantearme absolutamente todo". En ese momento, tenía 24 años y empezó a asistir casi espontáneamente a las asambleas que se organizaban en Plaza Cataluña, Barcelona. Estaba terminando su carrera de arquitectura y trabajaba en la entrada del museo MACBA. Ahora, como investigador, está haciendo el doctorado en Nueva York porque en España tan solo le ofrecían una beca de 300 euros. "Mi generación hemos tenido mala suerte: dos crisis históricas y únicas".

"En la izquierda, la gente está saturada del debate político vacío porque lo entiende como un teatro absolutamente cínico", asegura Aguado. Con el récord de participación electoral en las últimas elecciones autonómicas de Madrid (76,19%) y la victoria con casi mayoría absoluta del Partido Popular, cree que la derecha "está más movilizada que nunca por una política de afectos, de odio y mensajes vacíos" mientras que el sistema político español "es absolutamente incapaz de responder a lo que es realmente importante".

Un punto que corrobora Roger Muñoz Navarro que vivió las movilizaciones del 15-M tras las pancartas de Democracia Real Ya. A sus 41 años, este valenciano ha encadenado contratos temporales en investigación durante décadas. Ahora es Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Zaragoza desde hace unos meses. "El 15-M fue muy significativo porque después de la primera manifestación, la gente no paraba de hablar de política en los bares. Creo que esto tuvo un impacto que 10 años después lo podemos ver".

Roger Muñoz Navarro, a la izquierda, en una de las asambleas de Democracia Real Ya en 2011. A la derecha, en la actualidad. / CEDIDA

Uno de los ejemplos está en el aumento del interés por la política entre los jóvenes —el principal motor del 15-M— que se ha duplicado a raíz de la crisis de 2008, según el último informe de Juventud en España 2020. Sus niveles alcanzaron el 41% en 2012 frente al 18% en 2006. En 2019, se mantiene en un 37% por lo que "cabe hablar de una nueva generación política que se distingue de la anterior en su mayor interés en este ámbito", según el estudio.

"El 15-M fue un gran movilizador, aunque no estuviese identificado de manera partidista", asegura Muñoz Navarro que cree que un movimiento así no se volverá a producir porque "esto es algo que pasa en cada generación" y lo ejemplifica con la cadena de protestas en Francia de mayo de 1968. Sin embargo considera que se promoverán otros movimientos que afrontará "los retos del futuro": "Creo que el movimiento que va a ocurrir, tipo 15-M, será promovido especialmente por el cambio climático’".