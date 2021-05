Los animales que el hombre no ve

El actor Viggo Mortensen explica perfectamente el espíritu del libro en el prólogo que ha escrito: "Animales invisibles, de la mano del escritor y viajero Gabi Martínez, y del arqueólogo, naturalista y explorador Jordi Serrallonga, con las ilustraciones de la artista Joana Santamans, describe tanto a animales extintos a los cuales ya no podemos observar, como a aquellos animales vivos que no vemos o que son muy difíciles de avistar debido a su forma de vida y la acción perjudicial de nosotros, los seres humanos, sobre ellos y sus ecosistemas". En definitiva, este libro habla de criptozoología, el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría.

Jacinto Antón tiene sus propias aportaciones a este zoológico tan particular. La primera es la pantera negra. Esta variedad de leopardo se encuentra sobre todo en Asia, aunque también se han detectado algunos ejemplares en África. Precisamente del hallazgo de algunas panteras negras en África trata el libro "The black leopard" (Chronicke Books, 2021), de Will Burrard Lucas. Burrard Lucas no sólo detalla su encuentro con estos felinos sino que incluye fotografías de ellos en la zona de Laikipia, en Kenia.

La otra gran aportación de Jacinto en el campo de los animales invisibles es el huemul, un ciervo que resulta dificilísimo de ver: tiene un carácter tímido y elusivo y además solo quedan unos dos mil ejemplares, todos en lugares agrestes de la América austral.