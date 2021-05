Después de semanas en las que todo era una oda a la alegría de vivir a tu manera y en libertad, de pronto pasan las elecciones, termina el estado de alarma y los antiguos rapsodas del “vive como quieras” comienzan a denunciar que el caos se apodera de las calles. Descubren de pronto que las ucis siguen llenas y que hay muchos muertos todos los días. Dejar a la gente sin su toque de queda y sus restricciones para viajar es ahora una grave irresponsabilidad. Es como si el domingo al medio día tu hijo se levantara de la cama con una resaca monumental y te echara la bronca porque le dejaste llegar a las seis de la mañana y no le advertiste al salir de que no bebiera más de la cuenta. “¿Cómo se puede ser tan irresponsable, papá?”

El gobierno debería volver a regular esas cosas, pero por supuesto, si lo hiciera, nadie se vería en la necesidad de apoyarlo en el Congreso. Unos porque no, porque se supone que son la oposición y ellos lo que quieren es que pierdan votaciones y convoquen elecciones. Otros porque ya que hacen falta sus votos para algo, por lo menos que les den cosas a cambio. Aquí gratis ni la hora, aunque estemos en medio de una pandemia. ¿Qué se han creído? ¿Que somos como Italia, Francia, o Alemania, que apoyan al gobierno sólo porque la gente se muere y hace falta una respuesta unida? Eso no nos va. Eso sólo lo hacen los flojos, y ya hemos visto cómo les va luego en las elecciones.

Aunque hayamos comprobado en estos meses que puede haber un estado de alarma sin despojar a los gobiernos autonómicos de su capacidad de decisión, es mejor centrarnos en seguir pidiendo una ley nueva y diferente para hacer eso mismo. O un poco menos, porque ni siquiera tienen claro que se pudieran restringir los desplazamientos con ella. El gobierno debería ser quien siga evitando que la gente salga a emborracharse mientras canta a la libertad. Hay que exigirle que cumpla con su deber y siga coartando nuestras libertades con esas medidas de las que la gente ya está tan cansada. Pero, ¿y si no lo hace? ¿Entonces qué? ¿Solicitar ellos el estado de alarma para sus territorios? No, eso no. Eso nunca. Ni muertos.