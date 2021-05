Aprender a decir «me da igual», y que efectivamente algo te dé igual, es siempre una pequeña victoria. Empiezas a decirlo a los tres años, pongamos, y ya no paras hasta el día de tu muerte. Al principio no conoces su alcance, pero con el tiempo adviertes que es imposible vivir sin que una infinidad de cosas nada, poco, algo o muy importantes te tengan sin cuidado. El mundo está lleno de acontecimientos, personas, objetos, ideas que intentan hacerte creer que son importantísimas para ti. Si no supieses apartarlas diciendo «me da igual» conseguirían aplastarte. Ejercer la indiferencia ayuda a vivir más ligero, a vivir seguramente más tiempo. Es autodefensa.

En el momento que algo te disgusta, o entorpece, o te quita tiempo, aplicas sobre ello tu desinterés, y listo. En parte, la inteligencia consiste en saber dar a las cosas la importancia que tienen. La realidad nunca va a dejar de reclamar tu atención, porque eres una especie de cliente para ella, así que hay que decir «me da igual» varias veces al día, en ocasiones aun a cosas tan decisivas como que un señor se cortó el pelo.