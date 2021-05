"Es un no parar, pero tarde o temprano amaina", así fueron todas las ocasiones de Suárez ante Osasuna

El Atlético de Madrid se jugaba la liga ante Osasuna. Los de Simeone mostraron su versión más ofensiva durante la primera parte del partido, con un nombre propio como claro protagonista: Luis Suárez.

Se desespera Luis Suárez.

¡Al palo! El Atleti aprieta en busca del gol. #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/beAiPjNe3L — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 16, 2021

En el 10', el ex del Barça se plantó delante de Herrera tras un muy buen pase filtrado de Correa. No obstante, Herrera estuvo muy rápido con una gran mano abajo para detener el balón.

La suerte no estuvo de parte de los colchoneros. En el 24', el 'pistolero' encontró el palo tras un disparo en el área pequeña. El poste izquierdo evitó el primero del partido.

"Es un no parar"

Los 'rojillos' mostraron su mejor versión defensiva, pero Suárez lograba amenazar la portería rival constantemente. El delantero recibió el balón dentro del área en el 29', pero cruzó demasiado el tiro y el balón se paseó cerca del poste izquierdo.

Kiko Narváez, ex del Atlético de Madrid, analizó los ataques de los rojiblancos en Carrusel Deportivo: "Es un no parar. Pero tarde o temprano amaina. Es imposible mantener este ritmo, si no terminan marcando después te puede complicar el partido Osasuna. Son 4 o 5 muy claras las que ha desaprovechado el equipo del Cholo".