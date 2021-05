Las preguntas canallas: "Cuando ha metido Luis Suárez he pensado que su traspaso ha merecido la pena"

La jornada 37 de Liga ha sido una auténtica locura. Una remontada épica del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano frente a Osasuna, la labor cumplida del Real Madrid en San Mamés contra el Athletic Club y la dimisión absoluta después de LaLiga en un mal partido del FC Barcelona en el Camp Nou frente a un Celta convencido que logró con un doblete de Santi Mina llevarse un tesoro de Can Barça.

Las preguntas canallas

¿Sin las numerosas bajas que ha tenido el equipo esta temporada el Real Madrid sería campeón de Liga?

Antonio Romero: "Sin ninguna duda".

Si el Real Madrid obrase el milagro y ganase esta Liga, ¿Qué porcentaje del éxito le darías a Zidane, cuál a la plantilla y cuál a Florentino?

Julio Pulido: "A Florentino no mucho. Un 80% a la plantilla y un 20% a Zidane".

Antonio Romero: "Justo al contrario. Si este año la ganase el 80% se le quedaría corto a Zidane".

¿Es esta la peor plantilla del Real Madrid de los últimos 10 años?

Torrejón: "Sí, de los últimos 10 años, sí".

Insististe mucho en que la UEFA, por orden de Ceferin, iba a tratar injustamente al Real Madrid en el apartado arbitral ¿Se le está haciendo lo mismo al Madrid desde la Federación y LaLiga?

Antón Meana: "Por supuesto que no y menos desde la federación de los valores".

Si hoy el Atlético no hubiera ganado, ¿Habría sido el mayor borrón en la trayectoria de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid?

Tala: "No, hombre, ha perdido dos finales de la Copa de Europa frente al Real Madrid".

¿Qué porcentaje de opciones le das al Valladolid de puntuar el domingo contra el Atlético de Madrid?

Pablo Pinto: "Un 10%, viendo lo de hoy en Anoeta..."

¿Cuál es la palabra que define lo que ha sentido el aficionado culé tras el partido de hoy?

Jordi Martí: "Una sensación de retroceso, de haber vivido una pesadilla ya vivida anteriormente".

¿Sientes que ha sido el último partido de Lionel Messi en el Camp Nou como jugador del Barcelona?

Marcos López: "No lo sé. En la reunión con Laporta no hablaron de futuro, sobre si va a seguir o no. Lo raro es el porqué se publicitó tanto, si lo queremos convertir en un show mediático se hace lo que se hizo".

¿Has celebrado el gol de Luis Suárez en la cabina del Camp Nou?

Flaquer: "He pensado que el traspaso ha merecido la pena, ha valido la pena, ha habido un final feliz".

¿A qué árbitro no le darías el partido más importante?

Iturralde: "Medié Jiménez e Iglesias Villanueva en el VAR".

La noticia de la marcha de Zidane, ha causado en el vestuario del Madrid... ¿Más alegría, tristeza o indiferencia?

Romero: "La mayoría, tristeza. Un vestuario es muy heterogéneo pero la mayoría, tristeza".

¿Irá Sergio Ramos a los Juegos Olímpicos?

Julio Pulido: "Sinceramente no lo creo".

¿Ves a Sergio Ramos fuera del Real Madrid? ¿En el PSG?

Mario Torrejón: "Fuera del Madrid tiene toda la pinta y en el París Saint Germain también tiene toda la pinta".

¿Ves más a Zidane en un club como la Juve o en una selección como Francia? ¿O se tomará año sabático?

Antón Meana: "Diría la Juventus".

Si Koeman sigue ¿Se cargaría a más vacas sagradas?

Marcos López: "Sí, el problema es que siga y que el presidente lo autorice. Es inevitable, tienes que hacerlo porque con estos no alcanza, como diría Messi".

¿Con público en el Camp Nou habría habido pañolada hoy? Si la respuesta es afirmativa, ¿contra?

Lluís Flaquer: "Sin lugar a dudas. La pañolada sería repartida entre Koeman, aunque no esté de acuerdo, y a la plantilla".

¿Ganar o perder la Liga puede condicionar el futuro de Simeone?

Talavera: "Puede dejar el Atlético de Madrid ganando LaLiga o quedarse en el club sin ganarla"

¿Prevés una limpia del vestuario del Atlético para la próxima temporada?¿Se te ocurre algún jugador?

Pablo Pinto: "Saúl, Giménez y que el entorno de Joao Félix presione para buscar una salida".

¿Quién es el Andrés Velencoso de la Liga?

Iturralde González: "Marcos Llorente".