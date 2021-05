"¿Cómo le vamos a dar este marrón?": la respuesta del Real Madrid a la SER sobre el banquillo blanco

El Sanedrín del Carrusel Canalla ha analizado la penúltima jornada de LaLiga que ha dejado al Atlético como líder y a solo un partido de proclamarse campeón. El Real Madrid hizo los deberes y le sigue de cerca esperando un pinchazo. No pudo hacer lo mismo el Barcelona, que fue superado por el Celta en el Camp Nou y puso fin a sus posibilidades matemáticas en el campeonato doméstico.

En palabras de Antón Meana, "con el partido que ha hecho el Atlético de Madrid, habría sido tremendamente injusto que hoy se le hubiera escapado LaLiga con el partido que ha hecho". En esta misma línea ha opinado Mario Torrejón: "Era un accidente que el partido fuera 0-0. El Cholo les ha pedido cabeza fuerte, porque estaban haciendo ocasiones",

Con su victoria, el Real Madrid fue líder durante algunos minutos e incluso Osasuna se adelantó en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, el Atlético remontó merced a los goles de Renan Lodi en el minuto 82 y de Luis Suárez en el 88'.

Todavía con posibilidades de llevarse LaLiga, el futuro de los blancos pasa sobre todo por el banquillo. Zidane ha negado tras el Athletic - Real Madrid que se haya despedido de sus jugadores.

En Carrusel Canalla, Mario Torrejón ha informado de la situación del banquillo blanco: "Creo que Raúl está mas que preparado por las mismas razones que Zidane, porque tiene al club en la cabeza, porque tiene el fútbol en la cabeza y porque los jugadores le respetan. Raúl es un Guardiola o un Zidane en potencia. Yo pregunto y me decían, ¿cómo vamos a poner a Raúl ahora, como le vamos a dar este marrón? Lo de Raúl tiene que salir bien, igual que lo de Xavi en el Barça, como tiene que salir bien, el contexto tiene que ser bueno, porque potencialmente son entrenadores de décadas".

Dani Garrido, por su parte, ha dicho: "No me da la sensación de que este Madrid sea un marrón, tampoco veo al resto de los clubes muy boyantes". Algo con lo que no concuerda Antón Meana: "Este Madrid es un marrón, el Madrid de Sergio Ramos es un marrón".

Miguel Martín Talavera, no obstante, ha opinado: "Da la sensación de que Raúl ganaría mucho por ser una leyenda del club". Lluis Flaquer ha señalado: "Guardiola coge al Barcelona en un momento crítico. Por contexto, nada te hacía pensar que pudiera salir bien".

Antonio Romero ha indicado que "la renovación de la plantilla es complicada por la situación en la que estamos. Quizá Zidane no está capacitado o no quiere estarlo para afrontar esa renovación y mirar a la cara a algunos jugadores que se lo han dado todo y decirles que hasta aquí hemos llegado".

"Tiene toda la pinta de que ahora mismo el candidato número uno es Allegri si se va Zidane. Lo que sí podemos contar a esta hora es que la información que maneja la SER es que Zidane en ningún momento ha reunido al grupo para decir que se va", ha añadido.