Salvador Illa, sobre el acuerdo entre ERC y Junts: "Asistimos a la prórroga de un fracaso"

El ganador de las elecciones autonómicas de Cataluña, candidato a presidir la Generalitat y líder del PSC responde a las preguntas de Pepa Bueno en Hora 25. Hoy se ha escenificado el acuerdo entre las dos principales fuerzas independentistas, ERC y JuntsxCat que abre el camino claro para que Pere Aragonés, presidente interino de la Generalitat, sea investido gracias a los votos de la derecha catalana. El acuerdo se ha concretado con el reparto de consejerías en lo que a todas luces compondrán el próximo gobierno en Cataluña, que será de coalición. Algunas fuerzas como el PSC han criticado el acuerdo por entender que se trata de un Ejecutivo que "ya fracasó" en la anterior legislatura.

Las declaraciones de Illa

A juzgar por cómo se ha gestado este Govern, protagonizado por dos partidos que llevan gobernando juntos cinco años. La verdad es que no sale con unas garantías de estabilidad que son las que pedían Catalunya.

Pere Aragonés y ERC han firmado una especie de cordón sanitario con el PSC y para esta cuestión no han contado con nosotros. Yo iré y expresaré mi disponibilidad en la investidura, pero hay un candidato que goza de la mayoría de la cámara.

Me parece que lo que se deduce de este gobierno es que se repite una fórmula fracasada para Cataluña. Seguir al frente de la Generalitat, pero que en los últimos años no ha servido. Asistimos a la prórroga de un fracaso. Mi opinión es que es una fórmula fracasada, que no va a funcionar, con dos socios de gobierno que son opuestos ideológicamente. Nosotros vamos a construir una alternativa y que esperemos que tarde o temprano se abra paso en Cataluña.

La mesa de diálogo no se ha reactivado. Los indultos hay que tramitarlos como se está haciendo. Y cuando se conozcan los informes el Gobierno tendrá que tomar una decisión.