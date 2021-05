González Laya: "No concibo poner en riesgo la vida de menores como respuesta a una acción humanitaria"

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' a raíz de la jornada sin precedentes que se ha vivido este lunes en Ceuta por la entrada masiva de personas a nado o bordeando los dos espigones fronterizos con Marruecos. En total, más de 5.000 personas han cruzado esta frontera en las últimas 24 horas, de las que al menos 1.500 son menores, según ha podido saber la Cadena SER. Al menos una persona ha muerto en el intento. Laya ha señalado que esta situación "no es fruto del desencuentro" con Marruecos después de que España diese ayuda humanitaria a Brahim Gali, jefe del Frente Polisario, en un hospital en Logroño. La última interlocución directa con el país africano ha sido esta misma tarde. Asimismo, la ministra ha señalado que no concibe que "poner en riesgo la vida de menores como respuesta a una acción humanitaria".

En este sentido, González Laya ha asegurado que esto no es una "cuestión nueva" para España ya que "la inmigración irregular y las salidas masivas es algo que España conoce bien". "Lo haremos como lo hemos hecho siempre, con la cabeza fría y buscando siempre proteger nuestras fronteras y devolver a quien entra en nuestro país de manera irregular", ha continuado.

Las declaraciones de Laya

"No puedo hablar por Marruecos pero sí puedo decirle que nos han asegurado hace unas horas que esto no es fruto del desencuentro y en todo caso no siendo esta una cuestión nueva para España, la inmigración irregular y las salidas masivas es algo que España conoce bien, lo que vamos a hacer es gestionarlo como lo hemos gestionado siempre".

"En primer lugar manteniendo los canales operativos en vigor con los países de origen, en segundo lugar por supuesto asegurando la seguridad de nuestras fronteras y para eso habrá refuerzos y en tercer lugar devolviendo a su lugar de origen a todos aquellos que hayan llegado a España de manera irregular de acuerdo con los protocolos que están en vigor".

"Esas devoluciones ya se están haciendo en el curso de esta misma tarde. Con la práctica y con las características habituales de la respuesta española a situaciones de este tipo".

"No es una cuestión habitual, pero tampoco es nueva. Ha habido en el pasado situaciones similares, puede tener grados diferentes y en todo caso nosotros mantenemos los canales operativos en vigor con las autoridades marroquís para entender cuál es el origen de esta llegada sobre todo a través de Ceuta. Lo haremos como lo hemos hecho siempre, con la cabeza fría y buscando siempre proteger nuestras fronteras y devolver a quien entra en nuestro país de manera irregular".

"España ha sido muy clara y muy detallada de lo específico del caso y en particular de que se trataba. Se trata simple y llanamente de una respuesta humanitaria a una petición de ayuda humanitaria de una persona que se encontraba en una situación sanitaria muy frágil. No concibo que se ponga voluntariamente en riesgo la vida de menores en el mar como hemos visto en estas últimas horas en Ceuta, no concibo poner en riesgo la vida de jóvenes y menores como respuesta a una acción humanitaria".

"No quiero hablar por ellos, voy a ser muy cuidadosa, es una pregunta que corresponde a responder a ellos. A nosotros se nos transmite que no es el fruto de un desencuentro".

"Queremos relaciones de buena vecindad y por eso queremos gestionar la inmigración desde la corresponsabilidad. Insisto en que la UE también busca en materia migratoria una buena cooperación".

Helena Maleno, en 'Hora 25'

Después de la entrevista a la ministra de Exteriores, ha participado en ‘Hora 25’ la activista Helena Maleno, portavoz del colectivo Caminando Fronteras, que ha asegurado que en la jornada de ayer varias fuentes le insistieron en que esta situación se podría dar y ha lamentado que haya embarcaciones que puedan quedarse a la deriva en el estrecho. "Una vez más las personas son monedas de cambio", ha reiterado.

Más declaraciones de Helena Maleno:

"Escuchamos la primera información ayer por la tarde, decían que había una promoción, que es cuando se van a abrir las fronteras. Nosotros no nos lo creíamos, pero ellos insistían y ayer ya había imágenes de personas que habían ido a la playa con lanchas tipo 'toy'. El problema era el mar, porque la situación estaba complicada. Ya hemos visto la situación en el día de hoy. No sabemos cuántas embarcaciones faltan por ser rescatadas".

"Parece que no hay muchas muertes que lamentar, aunque una ya es demasiado. Nos preocupa el estrecho y esas embarcaciones que sabemos que no han sido rescatadas. En los próximos días tendremos cifras (…) una vez más, las personas son monedas de cambio".

"Decían que esto iba a durar unos días, esta información circulaba por todos los barrios. Decían que se iba a abrir durante 48 horas. Parece que las llegadas siguen (…) Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar. No son las que llegan, son las que pueden haberse quedado".