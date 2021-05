El aire liberado

La declaración de Fernando Simón tiene el grado correcto de ambigüedad con el que no se pueda pillar los dedos. Es una frase limpísima: dice que es "muy posible", no que sea "seguro"; que se pueda relajar el uso, no que se vaya a quitar; y mi preferida: en "no muchos días". Es frase es consecuencia de un año y medio dando ruedas de prensa cada semana y yo estoy muy a favor de que se le hable así a la prensa, sobre todo cuando muchas decisiones ni siquiera dependen de ti. Dicho lo cual, el resultado de que la pandemia remita o no está en los hospitales, pero poder librarse de la mascarilla en lugares al aire libre y en determinadas circunstancias es afianzar esa especie de victoria en la calle. Es el trapo simbólico de la enfermedad, el momento en que taparse la cara era el único remedio para poder salir de nuestras casa convertidas en escondites. Y también es probable que, al aire libre, haya sido nuestro acto más exagerado de prevención.