Buenos días, Àngels, ya tenía muchas ganas de volver a saludarte. Y buenos días a los amigos oyentes, a los que también he echado de menos. Oye, ayer estuve con mi nieto y lo acompañé a que jugara al baloncesto un ratico, en la plaza que tenemos debajo de casa. Y me hice una pregunta y como no encuentro respuesta, la formulo aquí.

Los jugadores de baloncesto han de ser altos. ¿Por qué? Porque la canasta está alta, claro, y hay que llegar. Y me pregunto yo, ¿por qué ha de estar tan alta la canasta? ¿Por qué no la bajan un poco y así los jugadores no han de ser tan altos? En vez de bajar la canasta, buscamos a gente alta.

Creo que eso nos pasa con todo en la vida. Cuando algo es sencillo, lo complicamos. En nuestra vida muchas veces creemos que no valemos para algo porque no damos la talla. Y, a lo mejor, simplemente, tenemos que bajar la canasta.