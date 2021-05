Lo rechazan para un puesto de trabajo por su condición sexual: "Tienes ese problema, que eres gay"

Hoy es el día contra la LGTBIfobia y ayer a las 13:20h Carlos (nombre ficticio) recibía una llamada en la que le decían que no le cogían para un trabajo en un taller de carpintería porque tenía un problema. El "problema" es que es gay.

Una conversación que Carlos graba porque tiene una aplicación en el móvil que graba automáticamente todas las llamadas que recibe y/o realiza. En la conversación se puede escuchar perfectamente cómo el que iba a ser su jefe le decía que no le podía contratar por el "problema ese que tienes", a lo que Carlos pregunta, estupefacto, cuál era su problema y se queda durante los 7 minutos de conversación restantes "en shock", como ha declarado en La Ventana, al descubrir cuál era el problema al que se estaba refiriendo. Siete minutos en los que el empleador no paraba de repetir que el problema no lo tenía él, sino sus empleados -a quienes consultó si les parecía bien trabajar con un homosexual-. Estos empleados, según cuenta el dueño de la carpintería en la grabación, llegan a decir que dónde se van a cambiar de ropa si en el vestuario hay un homosexual y que no se sienten cómodos trabajando con un hombre a quien le gustan los hombres.

Durante esta conversación se puede apreciar cómo Carlos no pierde los nervios en ningún momento, cómo desarrolla un "máster de paciencia", pero no es un máster de paciencia. Según Pablo López, psicólogo de psicología afirmativa del gabinete Tú y yo Psicólogos, es "una indefensión aprendida, hemos aprendido debido al bullying, al estigma, a la discriminación a aguantar. Tenemos como una incapacidad de defendernos porque pensamos que no podemos hacer nada", precisamente es eso lo que trabajan en la psicología afirmativa es a empoderarse, a poner límites y hacer respetar la dignidad del colectivo LGTBI.

A la pregunta de si se plantea denunciar, puesto que es un claro delito de discriminación laboral, Carlos responde "no me merece la pena, acabo de llegar a este pueblo con toda la felicidad de empezar una nueva vida", pero López insiste en que denunciar estas discriminaciones "merece la pena aunque no lo hagamos por nosotros, lo tenemos que hacer por todos los que vengan para que no les ocurra. Tenemos que empoderarnos".

Según el informe el 'La diversidad LGTBI en el contexto laboral en España', elaborado por la consultora Mpatika, sólo un 40% de las personas LGTBI están completamente fuera del armario en sus centros de trabajo. Y el 72% de los gays, lesbianas y transexuales vuelven al armario en el trabajo, según los datos del proyecto ADIM, una iniciativa financiada por la UE y coordinada por los Gobiernos de España y Portugal junto con la Universidad Complutense, que evalúa la gestión de la diversidad sexual en los entornos profesionales.