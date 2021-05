Chicote: "Me encantaría poder decirle: 'Tío, que las cosas han salido bien'"

Comienza diciendo Alberto Chicote: "Mara, ya que me preguntas por el mar voy a contarte algo que nunca he contado: cada vez que viajo y quiero leer intento abstraerme de la realidad poniéndome el sonido de las olas". Así es como este Gatopardo desconecta del mundo, recurre a él como vía de escape. Recorre en este Faro un viaje por algunos escenarios de su vida que, en su caso, están siempre vinculados a un sabor y a un olor. Desde el obrador de pan de Paco, a la vendimia en su pueblo o a la fábrica de chocolate en la que trabajaba su padre. "Llevo cuarenta años buscando el sabor de esos chicharrones", explica.

Se cría en su casa de Carabanchel, un espacio que recuerda con especial cariño. "Las relaciones eran muy intensas, las puertas en el vecindario siempre estaban abiertas", explica. Aquellas tardes noches, recibía a su padre con el olor a chocolate en polvo tras su jornada laboral. "Cuando te acercabas a darle un beso te venía eso tan rico. Nunca perdió el encanto aquel momento", añade. Aquel niño que leía cómics sin parar, ahora sigue haciéndolo y hace honor en su seudónimo 'Capitán Tomate'.

Aún a día de hoy no entiende de dónde llegó su vocación de chef: "No tenía referentes, no estaba de moda, no había libros de cocina con cocineros, ni programas de televisión... Le preguntó al orientador de su instituto qué tendría que hacer si quisiese ser cocinero". Le explicaron que tenía que estudiar en la Escuela de Hostelería de Madrid y "me enamoré desde el primer día". Así hasta eta madrugada y, confiesa, se sigue emocionando como el primer día. Ahora acaba de publicar su último libro 'Cocina de resistencia: Las mejores recetas para no desperdiciar nada' en el que recoge historias como las compartidas esta madrugada.