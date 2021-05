Manu Carreño: "Tal vez Laporta tenga que tragarse el orgullo que le hizo ver a Xavi con peores ojos"

La situación en los banquillos de FC Barcelona y Real Madrid, por diferentes motivos, está llena de incógnitas de cara a la próxima temporada. Zidane y Koeman no tienen su futuro asegurado en el cuerpo técnico de los dos grandes clubes españoles. Sobre el futuro del banquillo culé opinó Manu Carreño abriendo la portada de El Larguero.

"En esta última semana de competición nadie sabe qué va a decir Zidane el próximo lunes, imagino que algo tendrá que decir sobre si va a seguir o no, y veremos si cuando acabe la jornada el próximo lunes, Joan Laporta, por fin, se atreve a mirar a los ojos a Ronald Koeman y decirle 'si es que si nunca me gustaste'. "Te respeto y te mereces todo el respeto del mundo pero nunca me gustaste porque yo no te fiché y porque no me parece que seas el entrenador idóneo para liderar el proyecto que quiero empezar en mi segunda etapa como presidente del Barça" No veo otra opción posible.

Las migas entre Laporta y Xavi Hernández fueron mayores en etapas pasadas y sus viínculos con su rival en la campaña electoral para ocupar la presidencia blaugrana no sentaron del todo bien a Laporta, así lo avisa Carreño en El Larguero: "Tal vez Joan Laporta tenga que tragarse parte del orgullo que, en principio, le hacía ver con peores ojos al Xavi entrenador porque se había decantado por su gran competidor en la campaña electoral, Víctor Font. Xavi era el entrenador de Víctor Font, pero claro Xavi es patrimonio universal del barcelonismo. Si el Barça le pide que se siente en el banquillo, se tira Xavi Hernández y las 22 maletas que ha traído desde Qatar".