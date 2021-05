"No lo considera top": el gran obstáculo de Xavi para llegar al banquillo del Barcelona

En los próximos días habrá una nueva reunión entre el presidente del Barcelona Joan Laporta y el técnico Ronald Koeman, un entrenador que está sentenciado aunque fuentes del club aseguran que su futuro está al cincuenta por ciento, según explicó anoche en 'El Larguero' Sique Rodríguez.

"La realidad es que Koeman no convence a Laporta aunque le reconoce algunas cosas con la plantilla y en algunos momentos de juego. Pero echarlo y fichar a un entrenador top cuesta mucho dinero", ha señalado el jefe de deportes de Radio Barcelona para recalcar que esa sería la única vía que permitiría la continuidad del técnico en el Barça. De hecho, no se descarta que se le pueda ofrecer otro puesto para no tener que hacer frente a una indemnización.

Xavi Hernández, leyenda blaugrana como jugador, llegó este lunes a la ciudad pero, según Sique Rodríguez, Laporta no lo ve como una opción por su falta de experiencia. No se le considera un entrenador top y se piensa que su paso por Catar no es suficiente como para ocupar el banquillo que ahora ocupa Koeman. Además, al presidente blaugrana no le gustó el posicionamiento que tuvo el exjugador en las pasadas elecciones, según comentó Manu Carreño.

De hecho, desde dentro del club hay quien advierte que no hay que poner el foco únicamente en el banquillo, sino también en la plantilla. "Habrá bajas sonadas", es el anuncio que hacen. La gestión de esas 'vacas sagradas' del banquillo, como los Jordi Alba, Messi o Busquets, es un tema que puede alejar a Xavi del Barcelona a corto plazo, según se ha escuchado en muchas tertulias en las últimas semanas. "Para Xavi no sería fácil gestionar un vestuario así", señaló Jordi Martí. "¿Quieren llegar cuando estén los juveniles?", reflexionó Carreño en su programa haciendo hincapié en que puede ser algo que también podría pasar por la cabeza de Raúl González.

"Está muy bien lo de querer cambiar medio equipo. Al Madrid también le gustaría. Pero es imposible. Tienes que apañarte con lo que tienes y buscar un entrenador", señaló anoche Jesús Gallego.