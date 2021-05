Más que la solidaridad verbal

Cuando el presidente de Ceuta habla de auténtica invasión, la memoria nos traslada a Perejil y a la épica trasnochada que utilizó el ministro Federico Trillo al narrarnos el despliegue bélico de la recuperación del islote. Pero los mayores mirarán un poco más atrás y recordarán también la Marcha Verde en los días crepusculares de Franco y que supusieron el abandono del Sahara hasta entonces español. Un final convertido en alegoría de quien se había forjado una carrera militar entre aquellas dunas. Y si entre el incidente de Perejil y el de hoy también encontramos nombres comunes como el de la playa del Tarajal, el de la Marcha Verde nos permite recuperar la página que dejó abandonado a su suerte al pueblo saharaui, que cuarenta y seis años después sigue esperando algo más que la retórica solidaridad verbal mientras su líder también espera su recuperación física en un hospital de Logroño. Y entre todo ello, y aunque se niegue o no se reconozca oficialmente la constatación de una manera de actuar, de presionar, el de la invasión humana, que persigue también dejar constancia del sentido de la propiedad de la tierra, aunque sea simbólicamente. Sólo que estos días se está haciendo con personas que mayoritariamente, aunque no sólo, estaban en la frontera para tener la posibilidad de cruzarla hasta alcanzar la meta de su vida: llegar a Europa. Por esto, la Unión recuerda que las fronteras españolas son las fronteras europeas y Marruecos, cuya policía ha mirado hacia otro lado mientras los migrantes cruzaban un imposible, ha vuelto a jugar con una de sus armas más preocupantes para el Viejo Continente: dejar muy claro que su control no quiere otra injerencia que el de su compensación, mientras Europa sigue sin cumplir con sus propios compromisos adquiridos a raíz del inicio de la crisis permanente, la de quienes desean lo que la vida no les permita alcanzar allí donde nacieron.