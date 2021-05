Edu Madina acalla a Santiago Abascal y al presidente ceutí: "No es una invasión, son niños que pueden morir"

La tertulia de El Abierto de Hoy por Hoy con Àngels Barceló se ha centrado este martes en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta por la frontera marroquí, una entrada sin precedentes de unas 6.000 personas que nunca se había dado hasta ahora. El presidente de Ceuta ha hablado en la SER de "invasión" y ha denunciado la "pasividad cómplice" de Marruecos. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "Marruecos está invadiendo Ceuta con miles de asaltantes por la inacción cobarde y criminal del Gobierno que ha rendido nuestra frontera sur".

🔊La respuesta de Edu Madina a Santiago Abascal y al presidente de Ceuta: “Que no se nos olvide que es una crisis humanitaria. No es una invasión, son niños que pueden morir en una frontera y requieren de otras palabras.”



Para los dos ha tenido respuesta en la SER Edu Madina: "La palabra invasión es una vergüenza, porque las invasiones las hacen normalmente militares fuertemente armados que entran con tanques y con efectivos de infantería, o con bombardeos de un país a otro en guerras. Niños huyendo de una pobreza extrema, jugándose la vida en una frontera de agua no es una invasión, y en el momento en el que utilizamos la palabra invasión estamos deshumanizando lo que es una crisis humanitaria, humanitaria... luego si quieres es diplomática, geopolítica... pero que no se nos olvide que es una crisis humanitaria, donde ya ha muerto una persona, donde muchos niños sin nada se juegan la vida... no creo que las invasiones a lo largo de la historia se hayan producido con niños atravesando una frontera de un país muy, muy pobre a otro, en una de las fronteras más desiguales del mundo, en términos de renta, de estabilidad política y democrática. Por tanto no es una invasión, son niños que pueden morir en esa frontera".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que ya han sido devueltos a Marruecos 1.500 de los 6.000 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma ilegal en Ceuta. El ministro ha explicado que este martes van a llegar a Ceuta 200 efectivos (150 policías nacionales y 50 guardias civiles), para complementar la plantilla de 1.100 efectivos que se encuentran con carácter ordinario en la ciudad de Ceuta.

Aunque desde el Gobierno la ministra de Exteriores Arancha González Laya aseguró en la SER que no concibe que Marruecos pueda estar facilitando la entrada a territorio español como respuesta a la ayuda prestada al líder del Frente Polisario, que fue hospitalizado en Logroño por COVID-19, lo cierto es que coincide con este tema. Brahim Gali continúa estable en planta del hospital San Pedro de la capital riojana.

El presidente Pedro Sánchez ha suspendido un viaje previsto para hoy a París y ha asegurado el Ejecutivo tendrá "la máxima firmeza" para devolver la normalidad en Ceuta. "El Gobierno de España va a defender la integridad de Ceuta", ha dicho. "Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío".