"Me quedé pasmada": un recorrido por Eurovisión y sus protagonistas

Eurovisión nació en 1956 para unir una Europa devastada por la II Guerra Mundial. Tiene más de 65 años de historia, ha superado guerras, tensiones políticas y una pandemia mundial. Pero la riña comienza cuando tenemos que decidir cuál es la mejor participación de España en el festival. Por eso recordamos desde nuestro estreno, con Conchita Bautista cantando "Estando contigo" en Cannes en 1961 al fenómeno Chikilicuatre en 2008 en Belgrado.

Puede que nuestra época dorada fuesen los años 60, con nuestras dos únicas victorias. La de Massiel en 1968 en Londres, en el Royal Albert Hall, ganando por un punto al favorito, Cliff Richard. Y la de Salomé, en el Teatro Real, donde se dió una cuádruple victoria, con 18 puntos, de Francia, Reino Unido, Países Bajos y Europa.

"Sería capaz de reproducir la actuación entera porque me la ponen constantemente desde hace 53 años. Yo no me movía, quería parecer una chica buena, solo levantaba los brazos para decir que cantasen conmigo sin hablar", cuenta Massiel que llegó al festival directa de una gira en Cuba y México.

Llegaron los 70, con ellos Julio Iglesias, Karina, Peret, Sergio y Estíbaliz o Micky, pero sin duda marcaron esos años Mocedades, al ser el primer grupo en participar en Eurovisión, y Betty Misiego, a la que nosotros mismos arrebatamos la victoria en 1979. "Si llego a ser yo la Misiego la lío", asegura Massiel.

Más adelante llegarían Mocedades, con su éxito Eres tú: “Mocedades no andaba para vivir y de repente nos llamaron para decirnos que íbamos a participar en San Remo y de seguido Eurovisión. Me quedé pasmada.”, recuerda Amaia Uranga. “Nunca he sido defensora de concursos de arte, porque quién soy yo. Me parece poco serio y con Eurovisión me parece lo mismo, no deja de ser un lío entre gobiernos”, añade.

Bravo y Remedios Amaya, fueron lo mejor y lo peor en las siguientes ediciones de Eurovisión. Y en los años 90 enamoramos al continente entero con Sergio Dalma, la fuerza de las Azúcar Moreno y Anabel Conde, que consiguió en 1995 un segundo puesto, nuestra mejor clasificación en los últimos 40 años.

Dos nombres propios eclipsan el cambio de milenio. El primero es el de Rosa López, a la que siguieron coreando Europe´s living a celebration 14,3 millones de espectadores españoles, la cifra más alta desde que se tienen registros. Y Rodolfo Chikilicuatre, que como cuenta David Fernández, el actor que daba vida a este personaje, nació como un único número del programa de Andreu Buenafuente y todo se les fue de las manos, consiguiendo el apoyo del 80% de los que votaron la canción que iría al festival ese año en representación de España.

De aquí en adelante han participado muchos artistas más; Pastora Soler en 2012 y Ruth Lorenzo en 2014 nos metieron en el top ten del festival, pero la memoria es injusta con el presente y muchos oyentes se quedaban con las ediciones nostálgicas de Eurovisión como sus favoritas.