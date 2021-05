Quique Bassat: "Hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño no debemos eliminar la mascarilla"

El pasado 17 de mayo, Fernando Simón compareció en sus ya regulares ruedas de prensa y aseguró que “muy pronto” se podría levantar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores. Sin embargo, la opinión de los expertos dista de este mensaje, como la de Quique Bassat: “Hay que esperar. No es el momento de quitarnos las mascarillas. Hay que diferenciar dejar de usar la mascarilla en un ambiente de bajo riesgo como exteriores donde se puede garantizar la distancia física y en el interior, donde vamos a tener que llevarla, por desgracia, durante mucho tiempo”. El experto pone como punto de partida el 80% de población vacunada: “Hasta que lleguemos a la famosa inmunidad de rebaño no debemos plantearnos siquiera eliminar la mascarilla en espacios donde el contagio pueda ser fácil”.

Bassat ha valorado las declaraciones de Simón como “el anuncio de una buena noticia para animar a la sociedad” pero también ha lanzado un mensaje a las instituciones: “Estamos mejorando, pero no suficientemente bien para darnos golpes en la espalda por lo bien que lo estamos haciendo”. La distancia entre el discurso político y el sanitario parece muy grande, y Bassat ha admitido que estas diferencias pueden llevar a confusiones. “Hemos intentado ser muy visibles y explicar qué está pasando. Es cierto que el clima de euforia tras el ritmo de vacunación ha calmado a mucha gente y por desgracia, estamos muy lejos del momento de salir a la calle tranquilos”.

Las vacunas y el ritmo de España para alcanzar la tan anunciada inmunidad de grupo ha sido el detonante del debate público sobre el uso de las mascarillas. Sin embargo, Bassat ha avisado del peligro de un exceso de confianza: “Hay evidencia de que personas vacunadas puedan infectarse. No enfermarán, pero pueden infectar a la siguiente persona.” No obstante, no duda del objetivo de las vacunas: “En general sabemos que las vacunas protegen contra la enfermedad grave.” Por último, ha lanzado una recomendación: “En ambientes donde la transmisión es fácil, aunque estéis vacunados, mantener las medidas básicas de prevención”, referido a interiores, espacios cerrados, de aglomeraciones o mal ventilados.

Los últimos datos reflejan que España ha alcanzado el 15,4% de población completamente vacunada con 1.500 millones de dosis administradas. Estos datos, junto al descenso en los enfermos y la incidencia acumulada, invita a pensar en el optimismo de cara a lo que queda de 2021.